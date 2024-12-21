Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Anjlok 4,6% ke 6.983 Jelang Tutup Tahun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |09:00 WIB
IHSG Sepekan Anjlok 4,6% ke 6.983 Jelang Tutup Tahun
IHSG Sepekan Melemah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) menutup pekan perdagangan periode 16–20 Desember 2024 yang kurang menggembirakan.

Berdasarkan statistik, Sabtu (21/12/2024), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi signifikan sebesar 4,65%, turun dari level 7.324 pada pekan sebelumnya menjadi 6.983,865.

Tak hanya itu, rata-rata nilai transaksi harian turut mencatat penurunan tajam, anjlok hingga 39,36 persen menjadi Rp12,25 triliun dari Rp20,19 triliun pada pekan sebelumnya.

Selama sepekan juga terjadi pencatatan Obligasi Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Petrosea Tahap I Tahun 2024 senilai total Rp1,5 triliun.

Bursa juga telah mencatat PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) sebagai emiten baru. MDIY listing di di Papan Utama BEI sebagai perusahaan ke-41 pada tahun ini.

IHSG jatuh sebesar 4,65%, turun dari level 7.324,789 pada pekan sebelumnya menjadi 6.983,865.

