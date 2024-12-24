Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

272 Saham Merah, IHSG Ambil Jeda di Level 7.092

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |12:15 WIB
272 Saham Merah, IHSG Ambil Jeda di Level 7.092
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah di zona merah pada jeda perdagangan sesi pertama, Selasa (24/12/2024). IHSG siang ini turun tipis 0,05% atau 3,61 poin ke level 7.092.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,32 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,71 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 599.804 kali. Adapun, sebanyak 272 saham harganya terkoreksi, 268 saham harganya naik dan 231 saham lainnya stagnan.

- Sektor penopang IHSG

Sektor teknologi turun 1,37%, sektor siklikal turun 1,09%, sektor non siklikal turun 0,67%, dan sektor industri turun 0,58%. Sedangkan sektor energi naik 1,18%, sektor kesehatan naik 1,26%, sektor properti naik 0,46%, sektor transportasi naik 0,41%, sektor infrastruktur naik 0,36%, sektor keuangan naik 0,04%, sedangkan sektor bahan baku stagnan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099892/pendapatan-tumbuh-emiten-migas-percepat-ekspansi-strategis-rypakP2URP.jpg
Pendapatan Tumbuh, Emiten Migas Percepat Ekspansi Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099819/ihsg-turun-ke-level-7-023-pada-sesi-i-CV2IVv4rvj.jpg
IHSG Turun ke Level 7.023 pada Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099808/rapor-pasar-modal-ri-2025-ihsg-sempat-tembus-7-905-fj6IBUY3Qw.jpg
Rapor Pasar Modal RI 2024, IHSG Sempat Tembus 7.905
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/278/3099767/ihsg-dibuka-lesu-pada-perdagangan-akhir-2024-EKf7XqJtQf.jpg
IHSG Dibuka Lesu pada Perdagangan Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/278/3099619/prediksi-ihsg-di-hari-terakhir-perdagangan-2024-berikut-analisanya-MLzjZLjOb6.jpg
Prediksi IHSG di Hari Terakhir Perdagangan 2024, Berikut Analisanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/278/3099369/ihsg-sepekan-menguat-0-75-ke-level-7-036-3QbWeF2JM1.jpg
IHSG Sepekan Menguat 0,75% ke Level 7.036
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement