272 Saham Merah, IHSG Ambil Jeda di Level 7.092

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah di zona merah pada jeda perdagangan sesi pertama, Selasa (24/12/2024). IHSG siang ini turun tipis 0,05% atau 3,61 poin ke level 7.092.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 11,32 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,71 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 599.804 kali. Adapun, sebanyak 272 saham harganya terkoreksi, 268 saham harganya naik dan 231 saham lainnya stagnan.

- Sektor penopang IHSG

Sektor teknologi turun 1,37%, sektor siklikal turun 1,09%, sektor non siklikal turun 0,67%, dan sektor industri turun 0,58%. Sedangkan sektor energi naik 1,18%, sektor kesehatan naik 1,26%, sektor properti naik 0,46%, sektor transportasi naik 0,41%, sektor infrastruktur naik 0,36%, sektor keuangan naik 0,04%, sedangkan sektor bahan baku stagnan.