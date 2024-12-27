IHSG Dibuka Menguat ke 7.073 Jelang Akhir Pekan

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat jelang akhir pekan, Jumat (27/12/2024). IHSG hari ini dibuka menguat 0,11% ke level 7.073,36.

Pada semenit awal IHSG melanjutkan penguatan dengan 0,18% ke 7.078, dengan 231 saham di zona hijau, 89 melemah, dan 627 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp199 juta, dengan volume 388 miliar saham.

1. Indeks Utama

Indeks LQ45 melemah 0,05% ke 830,10, indeks JII menguat 0,59% ke 487,30, indeks MNC36 melemah 0,09% ke 323,39, dan IDX30 melemah 0,16% ke 423,89.

2. Sektor penopang IHSG

Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau pagi ini yaitu energi 0,84%, konsumer non siklikal 0,21%, infrastruktur 0,90%, properti 0,68%, bahan baku 0,75%, transportasi 0,50%, industri 0,21%, teknologi 0,06%, kesehatan 0,72%.

Sedangkan sektor yang melemah hanya konsumer siklikal 0,13%, keuangan 0,13%