JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat jelang akhir pekan, Jumat (27/12/2024). IHSG hari ini dibuka menguat 0,11% ke level 7.073,36.
Pada semenit awal IHSG melanjutkan penguatan dengan 0,18% ke 7.078, dengan 231 saham di zona hijau, 89 melemah, dan 627 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp199 juta, dengan volume 388 miliar saham.
1. Indeks Utama
Indeks LQ45 melemah 0,05% ke 830,10, indeks JII menguat 0,59% ke 487,30, indeks MNC36 melemah 0,09% ke 323,39, dan IDX30 melemah 0,16% ke 423,89.
2. Sektor penopang IHSG
Untuk indeks sektoral yang berada di zona hijau pagi ini yaitu energi 0,84%, konsumer non siklikal 0,21%, infrastruktur 0,90%, properti 0,68%, bahan baku 0,75%, transportasi 0,50%, industri 0,21%, teknologi 0,06%, kesehatan 0,72%.
Sedangkan sektor yang melemah hanya konsumer siklikal 0,13%, keuangan 0,13%