MARKET UPDATE

IHSG Turun 0,19% ke Level 7.100 di Jeda Sesi I

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 02 Desember 2024 |12:16 WIB
IHSG Turun 0,19% ke Level 7.100 di Jeda Sesi I
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke zona merah pada perdagangan sesi pertama, Senin (2/12/2024). IHSG siang ini turun 0,19% atau 13,79 poin ke level 7.100.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 10,50 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,98 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 891.819 kali. Adapun, sebanyak 331 saham harganya terkoreksi, 242 saham harganya naik dan 211 saham lainnya stagnan.

Sektor siklikal turun 1,19%, sektor kesehatan turun 0,98%, sektor keuangan turun 0,86%, sektor properti turun 0,32%, sektor transportasi turun 0,14%, sektor industri turun 0,10%, sektor non siklikal turun 0,09% dan sektor infrastruktur turun 0,01%. Sedangkan sektor energi naik 1,09%, sektor teknologi naik 0,25% dan sektor bahan baku naik 0,03%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk (DIVA) naik 28,00% ke Rp224, PT Fuji Finance Indonesia Tbk (FUJI) naik 20,00% ke Rp240 dan PT Multitrend Indo Tbk (BABY) naik 19,75% ke Rp388.

