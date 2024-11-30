Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Turun 1,13% ke Level 7.114

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |08:06 WIB
IHSG Sepekan Turun 1,13% ke Level 7.114
IHSG Sepekan Melemah (Foto: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada perdagangan sepekan atau periode 25 sampai dengan 29 November 2024. Berdasarkan data PT Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG bergerak mengalami penurunan 1,13 persen menjadi berada pada level 7.114,266 dari 7.195,565 pada pekan lalu.

Pada periode yang sama, rata-rata nilai transaksi harian bursa mengalami peningkatan sebesar 35,53 persen menjadi Rp13,45 triliun dari Rp9,93 triliun pada pekan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian turut mengalami peningkatan sebesar 31,23 persen menjadi 26,10 miliar lembar saham dari 19,89 miliar lembar saham pada minggu sebelumnya.

“Pergerakan investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp1,89 triliun dan sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp21,56 triliun,” kata Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam siaran pers, Sabtu (30/11/2024).

Di samping itu, rata-rata frekuensi transaksi harian turut mengalami peningkatan sebesar 3,27 persen menjadi 1,14 juta kali transaksi dari 1,10 juta kali transaksi pada pekan lalu. Namun, kapitalisasi pasar mengalami perubahan sebesar 0,43 persen menjadi Rp12.000 triliun dari Rp12.053 triliun pada pekan sebelumnya.

Pada pekan ini juga, dalam rangka peringatan 47 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menggelar CEO Networking 2024 bertajuk ‘Navigating Global Market Forces and Technology Innovation for Sustainable Business’ pada Selasa (26/11) di Jakarta.

1 2
