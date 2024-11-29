Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Sesi I Melemah 1,18% ke Level 7.115

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |11:58 WIB
IHSG Sesi I Melemah 1,18% ke Level 7.115
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 1,18% atau 84,77 poin ke level 7.115 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Jumat (28/11/2024).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 15,40 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,60 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 666.465 kali.

Adapun, sebanyak 396 saham harganya terkoreksi, 213 saham harganya naik dan 175 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi turun 1,87 persen, sektor energi turun 1,86 persen, sektor transportasi turun 1,01 persen, sektor industri turun 1,05 persen, sektor bahan baku turun 0,96 persen, sektor siklikal turun 0,53 persen, sektor keuangan turun 0,70 persen, sektor infrastruktur turun 0,24 persen, sektor properti turun 0,21 persen, dan sektor non siklikal turun 0,16 persen. Sedangkan sektor kesehatan naik tipis 0,02 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 34,62 persen ke Rp70, PT Sunson Textile Manufacture Tbk (SSTM) naik 27,96 persen ke Rp238 dan PT Pudjiadi Prestige Tbk (PUDP) naik 24,81 persen ke Rp322.

