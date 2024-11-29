Bel Perdagangan, IHSG Merosot ke Level 7.169

IHSG Dibuka Melemah Hari Ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih melemah hingga awal perdagangan hari ini. IHSG turun ke level 7.168,00.

Semenit berjalan, Jumat (29/11/2024), IHSG masih turun 0,42% ke 7.169,56.

Total 142 saham menguat, 182 melemah, dan 621 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp1,2 triliun, dari volume 1,5 miliar saham.

LQ45 turun 0,65% ke 867,81, JII melemah 0,76% ke 499,32, dan IDX30 melemah 0,91% ke 443,68.

Sektor pemberat indeks adalah konsumer siklikal,keuangan, energi, transportasi, industri, dan teknologi. Sisanya berada di zona hijau.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Dua Putra Utama Makmur Tbk (DPUM) naik 25,00% ke Rp65, PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem Tbk (FUTR) melesat 23,30% ke Rp127, dan PT Voksel Electric Tbk (VOKS)naik 19,63% ke Rp390.