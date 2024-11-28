Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Rawan Koreksi Usai Libur Pilkada Serentak 2024

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 28 November 2024 |08:36 WIB
IHSG Rawan Koreksi Usai Libur Pilkada Serentak 2024
IHSG Diprediksi Melemah Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi masih dalam tren koreksi usai libur Pilkada Serentak 2024. Indeks saham pada perdagangan hari ini masih melemah.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova mengatakan, IHSG saat ini berada dalam koreksi minor dan diperkirakan akan menembus fraktal 7.370 selama masih berada di atas level 7.189 sebagai support penting.

“Sementara itu, adanya penembusan di bawah 7.189 dapat memicu pelemahan untuk menguji kembali support Fibonacci di 7.115,” kata Ivan dalam risetnya, Kamis (28/11).

Adapun, level support IHSG berada di 7.189, 7.115 dan 7.061. Sementara level resistennya di 7.370, 7.451 dan 7.558.

Ivan merekomendasikan buy on weakness pada saham PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) di rentang harga Rp750–Rp770 dengan target harga terdekat di Rp835. ACES sedang melanjutkan tren turunnya menuju level Rp745 sebagai support Fibonacci terdekat. ACES diperkirakan akan memulai rebound segera apabila harga masih di atas level Rp745.

Kemudian, Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) di rentang harga Rp26.600-Rp27.300 dengan target harga terdekat di Rp28.775. ITMG menghadapi resisten fraktal Rp28.175, di mana penembusan di atasnya akan membuka peluang untuk melanjutkan kenaikan menuju resisten berikutnya di level Rp28.750.

“ITMG masih berada dalam tren naik selama harga tidak turun di bawah support Rp26.600,” imbuh Ivan.

Aksi trading buy disarankan pada saham PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) di rentang harga Rp3.550-Rp3.590 dengan target harga terdekat di Rp3.930. SMGR cenderung memulai rebound wave (b) dengan potensi kenaikan di level Rp4.060 apabila harganya masih berada di atas level Rp3.480 sebagai support.

Halaman:
1 2
