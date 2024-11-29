Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah ke 7.114 Sambut Akhir Pekan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |16:21 WIB
IHSG Ditutup Melemah ke 7.114 Sambut Akhir Pekan
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 85,89 poin atau 1,19 persen ke level 7.114 pada sesi terakhir perdagangan Jumat (29/11/2024), .

Pada penutupan perdagangan, terdapat 206 saham menguat, 416 saham melemah dan 323 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp13,3 triliun dari 26,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,91 persen, indeks JII turun 2,01 persen, indeks IDX30 turun 2,02 persen dan indeks MNC36 melemah 1,65 persen ke 336,06.

Sedangkan sektoral mayoritas melemah seperti bahan baku 0,92 persen, energi 1,67 persen, finansial 0,44, industri 0,50 persen, infrastruktur 0,34 persen, properti 0,12 persen, teknologi 1,29 persen, transportasi 0,30 persen.

Sektor yang menguat ada konsumer siklikal 0,42 persen, kesehatan 0,03 persen, konsumer non siklikal 0,18 persen.

Halaman:
1 2
