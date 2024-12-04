Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penetapan UMP 2025 Diumumkan Gubernur Paling Lambat 11 Desember 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |18:31 WIB
Penetapan UMP 2025 Diumumkan Gubernur Paling Lambat 11 Desember 2024
UMP di 2025 Naik 6,5% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2025 paling lambat diumumkan gubernur pada tanggal 11 Desember 2024. Kemudian untuk Upah Minimum Provinsi, dan 18 Desember 2024 untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota.

Yassierli menegaskan, rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun 2025, seperti yang telah diumumkan oleh Prabowo Subianto, adalah sebesar 6,5%. Namun, gubernur wajib menetapkan besaran kenaikan upah minimum untuk provinsi dan kabupaten/kota.

"Upah Minimum Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 11 Desember 2024. Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2025, serta Upah Minimum Sektoral, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat 18 Desember 2024," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Terkait upah minimum sektoral, Yassierli menegaskan bahwa nilainya harus lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota. Klasifikasi upah minimum sektoral mempertimbangkan karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya, serta tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau memerlukan spesialisasi tertentu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188535/pramono_anung-ywqa_large.jpg
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp6 Juta? Pramono: Segera Difinalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188471/ump-Wqih_large.jpg
Kenaikan UMP 2026: Aturan Sudah Diteken, Tinggal Diumumkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188243/ump_2026-tKwS_large.jpg
UMP 2026 Bakal Naik Jadi Rp6 Juta per Bulan? Ini Faktanya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187959/rupiah-P2YB_large.jpeg
Apakah UMP Jakarta 2026 Akan Naik Jadi Rp6 Juta? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187683/rupiah-uAC2_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Diumumkan, Pekerja di RI Harus Dapat Upah Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187441/menaker-vwMg_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Kapan Diumumkan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement