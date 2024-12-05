Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Bisnis Felicia Tissue, Mantan Kaesang yang Pakai Jaket PDIP Bareng Hasto

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |08:31 WIB
Intip Bisnis Felicia Tissue, Mantan Kaesang yang Pakai Jaket PDIP Bareng Hasto
Felicia Tissue Bertemu Sekjen PDI Hasto Bahas Gratifikasi. (Foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Felicia Tissue, mantan pacar Kaesang Pangarep menjadi sorotan, setelah  muncul di media sosial bersama Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Keduanya berdiskusi membahas soal gratifikasi.

Namun yang menarik dari video yang diunggah di media sosial adalah Felicia mengenakan jaket PDIP. Sehingga menjadi pertanyaan apakah mantan pacar Kaesang ini sudah menjadi kader PDI atau tidak.

Dari sisi bisnis, Felicia memiliki usaha yang sudah dijalani di Indonesia dan Singapore. Felicia menjalankan bisnis kuliner keripik kentang ebi dan jamu kunyit asam. Tissue Snack menjual keripik kentang ebi yang bernama Tissipik dan jamu kunyit asam bernama Tissunyit.

Felicia mengaku bahwa bisnis kulinernya ini terinspirasi dari keripik buatan sang nenek sewaktu di Jakarta.

“Sedikit cerita kenapa Feli memilih untuk jual 2 produk ini karena terinspirasi dari nenek. Waktu ke Jakarta itu, cari makanan-makanan yang jadoel untuk cemilan dan nenek Feli membuat keripik in,” jelasny.a

Dirinya juga menceritakan bahwa keripik yang dijualnya adalah resep asli dari sang nenek.

