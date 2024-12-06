Ternyata Segini Penghasilan YouTube Felicia Tissue, Mantan Kaesang yang Berjaket PDIP

JAKARTA - Ternyata segini penghasilan YouTube Felicia Tissue, mantan Kaesang yang berjaket PDIP. Mantan Kaesang Pangarep, Felicia Tissue belum lama ini membuat heboh.karena berjaket PDIP. Masyarakat pun menjadi penasaran dengan penghasilan youtubenya.

Felicia Tissue membuat heboh publik karena pertemuannya dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang diunggah di sosial media pribadinya. Dalam unggahannya tersebut, mantan pacar Kaesang Pangarep itu bersama sang ibunda tampak mengenakan jaket PDIP. Kala itu, Feli bersama Hasto membahas soa gratifikasi dan dampaknya bagi pelaku gratifikasi.

"Terima kasih Pak Sekjen PDI Perjuangan @sekjenpdiperjuangan yg sdh menjelaskan kepada saya dan utk masyarakat lainnya jg, mengenai apa itu GRATIFIKASI serta sanksi Hukum nya bagi pejabat publik dan keluarga nya" tulis Felicia Tissue di unggahannya.

Hal ini pun membuat warganet terkejut. Mereka banyak membanjiri kolom komentar unggahan Feli dengan rasa tidak percaya dan berbagai pertanyaan.

BACA JUGA: 3 Orang Kaya di Indonesia yang Punya Bisnis Bank

"Banteng muda merapat nih" tulis yoengmanw.