HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadwal SKB CPNS BKN 2024 Lengkap dengan Titik Lokasi Tes, Cek di Sini

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |07:29 WIB
Jadwal SKB CPNS BKN 2024 Lengkap dengan Titik Lokasi Tes, Cek di Sini
Jadwal ujian SKB CPNS BKN 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) merilis jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS 2024. Seleksi SKB Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BKN menggunakan Computer Assisted Test (CAT) ini dimulai pada 9 Desember 2024.

Peserta SKB CPNS BKN TA 2024 wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman https://sscasn.bkn.go.id setelah jadwal pelaksanaan SKB menggunakan CAT diumumkan.

Peserta SKB CPNS BKN wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Peserta SKB CPNS BKN tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan.

Berikut adalah jadwal dan lokasi ujian SKB CPNS BKN TA 2024 yang dirangkum Okezone, Jumat (6/12/2024).

1. BKN Pusat Jakarta (Cililitan) Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur, tanggal ujian 13 Desember 2024

2. Kantor Regional II BKN Surabaya Jl. Letjend. S. Parman No.6, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tanggal ujian 10 Desember 2024

3. Kantor Regional III BKN Bandung Jl. Surapati No.10, Cihaur Geulis, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, tanggal ujian 13 Desember 2024

4. Kantor Regional VII BKN Palembang Jl. Gubernur H.A. Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, tanggal ujian 10 Desember 2024

5. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Jl. Bhayangkara No.1, Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjar Baru, tanggal ujian 10 Desember 2024

6. Kantor Regional IX BKN Jayapura Jl. Baru No. 100/B Kota Raja, Jayapura, tanggal ujian 14 Desember 2024

7. Kantor Regional X BKN Denpasar Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, tanggal ujian 11 Desember 2024

8. Kantor Regional XI BKN Manado Jl. AA Maramis Km. 8 Paniki Bawah, Kec. Mapanget, Kota Manado, tanggal ujian 11 Desember 2024

9. Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Jl. Hang Tuah Ujung No. 148, Sialang Sakti, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, tanggal ujian 11 Desember 2024

10. UPT BKN Balikpapan Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 40, Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114, tanggal ujian 9 Desember 2024

Halaman:
1 2
