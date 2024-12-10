Raih Penghargaan, Dirut KAI Ingin Jadikan Perusahaan Transportasi Kelas Dunia

JAKARTA - Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo meraih dua penghargaan bergengsi di bidang pemasaran pada ajang Ajang Marketeer of The Year 2024.

Kedua penghargaan itu seperti The Best Industry Marketing Champion 2024 for The Transportations Sector, dan est of The Best Marketeer of The Year 2024.

"Penghargaan ini adalah bukti dari keberhasilan transformasi yang kami lakukan dengan tiga prinsip utama yaitu adaptif, solutif, dan kolaboratif," ujar Didiek dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (10/12/2024).

Didiek merinci, inovasi seperti digitalisasi sistem tiket, layanan compartment suite, hingga kereta panoramic tidak hanya memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman tetapi juga emosional bagi pelanggan.

"Penghargaan ini saya dedikasikan kepada seluruh tim KAI yang telah bekerja keras dan berinovasi untuk menjadikan KAI sebagai perusahaan transportasi kelas dunia. Ini adalah motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan bangsa Indonesia," tambah Didiek.