Daftar Kereta Api yang Dapat Anggaran Subsidi Tahun 2024

Daftar kereta api yang dapat anggaran subsidi (Foto: Okezone)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat 344.328.157 penumpang menikmati layanan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang diberikan oleh pemerintah. Penugasan ini mencakup pengoperasian kereta api yang memberikan tarif terjangkau bagi masyarakat baik untuk angkutan penumpang maupun barang pada momen tertentu.

“Layanan PSO dapat menjangkau masyarakat luas dengan tetap memperhatikan standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan pemerintah," ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba, Kamis (21/11/2024).

KAI mencatat, dari Januari hingga Oktober 2024 KAI Group berhasil melayani 344.328.157 Penumpang KA PSO yang terdiri dari 13.873.317 penumpang yang dikelola KAI (KA JJ, KA Lokal dan KA Perintis), 309.694.220 penumpang yang dikelola KAI Commuter, 16.858.617 penumpang LRT Jabodebek dan 3.902.003 penumpang yang dikelola KAI Bandara.

Tren positif terlihat pada penumpang KA JJ dimana dari Januari hingga Oktober 2024, KA PSO Jarak Jauh berhasil melayani 9.219.617 penumpang atau meningkat 9,8% dibanding 2023 periode yang sama yaitu 8.394.494 penumpang.

Berikut Daftar KA Antarkota yang Mendapatkan Penugasan PSO tahun 2024:

1. KA Kahuripan (Blitar–Kiaracondong PP)

2. KA Bengawan (Purwosari–Pasar Senen PP)

3. KA Sri Tanjung (Lempuyangan–Ketapang PP)

4. KA Airlangga (Surabaya Pasar Turi–Pasar Senen PP)

5. KA Pasundan (Surabaya Gubeng–Kiaracondong PP)

6. KA Serayu (Purwokerto–Kroya–Pasar Senen PP)

7. KA Kutojaya Selatan (Kutoarjo–Kiaracondong PP)

8. KA Tawang Alun (Ketapang–Bangil–Malang Kota Lama PP)

9. KA Bukit Serelo (Kertapati–Lubuklinggau PP)

10. KA Ekspres Rajabasa (Kertapati–Tanjungkarang PP)

11. KA Putri Deli (Tanjungbalai–Medan PP)

12. KA Probowangi (Ketapang–Probolinggo–Surabaya Gubeng PP)

13. KA Kuala Stabas (Baturaja–Tanjungkarang PP)

14. KA Cikuray (Garut–Pasar Senen PP)