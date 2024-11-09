Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kereta Whoosh Kembali Normal, Jalur Rel Dipastikan Aman

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |16:43 WIB
Kereta Whoosh Kembali Normal, Jalur Rel Dipastikan Aman
Kereta Cepat Whoosh Kembali Normal. (Foto: Okezone.com/KCIC)
A
A
A

JAKARTA - KCIC menginformasikan operasional kereta cepat Whoosh telah berjalan normal. Di mana sebelumnya kereta Whoosh terhenti karena adanya atap rumah warga yang terbawa angin sampai ke jalur kereta.

Kereta Whoosh beroperasi normal sejak pukul 14.30 WIB. Benda asing berupa atap seng dari perumahan sekitar jalur yang sebelumnya terbawa angin kencang akibat cuaca buruk berhasil dievakuasi oleh petugas.

Setelah dilakukan evakuasi, petugas juga telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas kondisi jalur rel, listrik aliran atas, dan prasarana Whoosh lainnya pada lokasi untuk memastikan keamanan perjalanan.

Akibat gangguan tersebut, terdapat 7 perjalanan Whoosh yang terdampak pada rentang pukul 13.00 hingga 14.30. Meski saat ini jalur sudah dapat beroperasi normal, masih terdapat Whoosh yang mengalami keterlambatan dampak dari sejumlah kereta yang sempat tertahan sebelumnya.

