Skema Baru BBM Subsidi Rampung, Berlaku di 2025

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan skema baru perihal distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah rampung. Sehingga bakal segera diumumkan oleh pemerintah.

Sebelum disampaikan ke publik, Bahlil mengatakan skema baru BBM subsidi terlebih dahulu diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas).

“Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung yang Insya Allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat ratas dan setelah diputuskan lewat ratas baru kami umumkan,” ujar Bahlil saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

Usai diputuskan Kepala Negara, skema BBM subsidi sudah bisa diberlakukan pada 2025. Bahlil memastikan, skema yang dipilih menyangkut dengan kepentingan masyarakat luas, terutama mereka yang berhak mendapat bahan bakar bersubsidi.

“Nanti setelah ratas, putus, baru saya umumkan, baru ketahuan semuanya. 2025 insya Allah. Yang jelas mencari jalan untuk kebaikan semuanya, gitu ya,” paparnya.