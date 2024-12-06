Budiman Sudjatmiko Bakal Temui Bahlil Bahas Data Tunggal Subsidi BBM

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko memastikan akan menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas data tunggal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Nanti kita akan ada tersendiri (bertemu) dengan Pak Bahlil,” ujar Budiman kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Mulanya, Budiman ditanya awak media terkait rencana Bahlil subsidi BBM kepada driver Ojek Online (Ojol). Budiman pun enggan untuk berkomentar lebih lanjut terkait masalah ini.

“Itu bisa tanya ke pak Bahlil. kewenangan itu pada Pak Bahlil. Begitu, Mas. Kayak Satgas yang ngurusnya soal subsidi,” jelas Budiman.

Budiman pun menegaskan bahwa dia segera bertemu dengan Kementerian ESDM membahas mengenai integrasi data tunggal.