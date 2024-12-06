Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Budiman Sudjatmiko Bakal Temui Bahlil Bahas Data Tunggal Subsidi BBM

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |20:21 WIB
Budiman Sudjatmiko Bakal Temui Bahlil Bahas Data Tunggal Subsidi BBM
Budiman Sudjatmiko bakal Bertemu Menteri ESDM Bahlil (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko memastikan akan menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membahas data tunggal subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Nanti kita akan ada tersendiri (bertemu) dengan Pak Bahlil,” ujar Budiman kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Mulanya, Budiman ditanya awak media terkait rencana Bahlil subsidi BBM kepada driver Ojek Online (Ojol). Budiman pun enggan untuk berkomentar lebih lanjut terkait masalah ini.

“Itu bisa tanya ke pak Bahlil. kewenangan itu pada Pak Bahlil. Begitu, Mas. Kayak Satgas yang ngurusnya soal subsidi,” jelas Budiman.

Budiman pun menegaskan bahwa dia segera bertemu dengan Kementerian ESDM membahas mengenai integrasi data tunggal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189537/bbm_pertamina-e471_large.jpg
Wilayah Masih Terisolasi, Distribusi BBM dan LPG Dioptimalkan Lewat Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189462/beli_bbm-1KGR_large.jpg
Beli BBM Subsidi Bebas Pakai QR Code di Bencana Sumatera hingga 22 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189460/spbu_swasta_beli_bbm_pertamina-xULt_large.jpg
ESDM Buka Peluang Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188948/bbm_pertamina-oumE_large.jpg
Distribusi BBM Pulih, Operator SPBU di Aceh Tamiang Dapat Energy Booster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188693/bbm_pertamina-8mQP_large.jpg
Cerita 2 Hari Perjalanan BBM hingga Akhirnya Tiba di SPBU Aceh Pasca Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement