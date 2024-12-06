Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri UMKM Bakal Bahas Subsidi BBM Ojek Pangkalan

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |16:14 WIB
Menteri UMKM Bakal Bahas Subsidi BBM Ojek Pangkalan
Ojek Pangkalan Dapat BBM Subsidi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan aturan alokasi subsidi BBM untuk ojek pangkalan akan dibahas lebih lanjut, hal ini disampaikan setelah pemerintah menegaskan bahwa pengemudi ojek online (ojol) berhak mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

“Itu (ojek pangkalan dapat alokasi subsidi BBM) akan kita coba ini kan, nanti. Kita akan amankan terlebih dahulu itu semua nanti akan kita bahas,” ujar Maman di Jakarta dikutip Antara, Jumat (6/12/2024).

Saat ini, pemerintah terutama tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi yang diketuai oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia termasuk Kementerian UMKM di dalamnya tengah menggodok skema atau melakukan kajian terkait penyaluran BBM bersubsidi. Namun demikian ia memiliki beberapa opsi penyaluran yang tengah diverifikasi dan dikaji oleh pemerintah.

“Skemanya seperti apa, saya belum bisa bicara. Makanya tadi saya bilang ini masih dalam tahap excersise,” ujarnya.

Dalam tahapan ini menurutnya, menjadi hal penting agar ke depan pemerintah dapat menghadirkan langkah tepat agar tak ada polemik.

