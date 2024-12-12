Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Simak Jadwal Bookbuilding Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 MNC Kapital Indonesia

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |14:18 WIB
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas saham nya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas aktif mendukung penciptaan investor baru di pasar modal dengan menyediakan beragam instrumen investasi pasar modal, seperti saham, reksa dana, obligasi, dan produk turunan lainnya.

PT MNC Kapital Indonesia (BCAP) menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar. Obligasi ini ditawarkan dalam 3 seri kupon yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu: Seri A: 8,50 hingga 9,25% dengan tenor 370 hari kalender, Seri B: 10,25% hingga 10,75% dengan tenor 3 tahun, dan Seri C: 11,00% hingga 11,50% dengan tenor 5 tahun.

Adapun perkiraan jadwal penawaran sebagai berikut:

- Masa Penawaran Awal: 12 Desember - 20 Desember 2024

- Perkiraan Masa Penawaran Umum: 2 Januari – 7 Januari 2025

- Perkiraan Tanggal Penjatahan: 8 Januari 2025

