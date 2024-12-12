Segini Harta Kekayaan Nugroho Sulistyo Budi di LHKPN yang Terpilih sebagai Kepala BSSN

Segini Harta Kekayaan Nugroho Sulistyo Budi di LHKPN yang Terpilih sebagai Kepala BSSN. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Segini harta kekayaan Nugroho Sulistyo Budi di LHKPN yang terpilih sebagai Kepala BSSN. Letnan Jenderal TNI Nugroho Sulistyo Budi baru saja ditunjuk sebagai Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) melalui mutasi TNI berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024.

Sebelumnya, Nugroho menjabat sebagai Inspektur Utama di Badan Intelijen Negara (BIN). Kariernya yang panjang mencakup berbagai posisi strategis, seperti di Kopassus, BIN, dan Kementerian Pertahanan, menjadikannya figur berpengalaman di bidang keamanan dan intelijen.

Selain rekam jejaknya, perhatian publik juga tertuju pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya, yang merupakan kewajiban bagi pejabat negara untuk memastikan transparansi dan mencegah tindak korupsi. Laporan ini meliputi aset seperti tanah, bangunan, kendaraan, investasi, hingga kewajiban finansial.

Berdasarkan data LHKPN, Nugroho melaporkan total kekayaannya sekitar Rp7,5 miliar. Laporan terakhirnya disampaikan pada 26 Januari 2024, saat ia masih menjabat sebagai Staf Ahli Khusus Bidang Politik di Kementerian Pertahanan.

Kekayaan tersebut terdiri dari lima aset berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Semarang, Sleman, dan Bogor dengan total nilai mencapai Rp6 miliar. Selain itu, ia memiliki dua kendaraan senilai Rp140 juta, harta bergerak sebesar Rp153 juta, kas dan setara kas senilai Rp739 juta, serta harta lainnya yang bernilai Rp475 juta.

Tidak ada surat berharga atau beban hutang yang tercatat, sehingga total kekayaannya bersih dari kewajiban utang. Berikut rincian lengkap harta kekayaan Nugroho Sulistyo Budi yang dirilis melalui LHKPN oleh KPK.

1. Tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai sekitar Rp6 miliar:

- Tanah dan bangunan seluas 843 m² dan 305 m² di Kota Semarang, diperoleh dari hasil sendiri, senilai Rp2 miliar.

- Tanah dan bangunan seluas 131 m² dan 55 m² di Kabupaten Sleman, hasil sendiri, senilai Rp271,5 juta.

- Tanah seluas 129 m² di Kabupaten Sleman, hasil sendiri, dengan nilai Rp193,5 juta.

- Tanah dan bangunan seluas 796 m² dan 645,3 m² di Kota Semarang, hasil sendiri, senilai Rp2,8 miliar.

- Tanah seluas 1.568 m² di Kabupaten Bogor, hasil sendiri, dengan nilai Rp784 juta.

2. Alat transportasi dan mesin Rp140 juta:

- Sepeda motor Honda Verza tahun 2015, hasil sendiri, senilai Rp10 juta.

- Mobil Toyota Corolla Altis Sedan tahun 2012, hasil sendiri, senilai Rp130 juta.