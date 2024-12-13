Terbaru! AEON Biznet Card Hadirkan Keuntungan Bertransaksi Digital

JAKARTA - Biznet berkolaborasi dengan AEON Credit Service Indonesia (AEON) menghadirkan inovasi terbaru dengan meluncurkan AEON Biznet Card yang didukung oleh JCB.

Peluncuran Co-Branding Credit Card ini juga merupakan strategi korporasi dari Biznet dan AEON Credit dalam mengakomodasi kebutuhan pelanggan.

Melalui kerja sama ini, Biznet dan AEON Credit meyakini dapat memperluas layanan kedua belah pihak dan memberikan kemudahan pembayaran dan transaksi digital bagi pelanggan dengan keuntungan menarik yang ditawarkan melalui AEON Biznet Card.

Dengan ini Biznet juga menjadi ISP (Internet Service Provider) pertama yang menjadi partner Co-brand Kartu Kredit di Indonesia.

Kolaborasi antara Biznet dan AEON ini tentu menawarkan berbagai keuntungan khususnya bagi pelanggan Biznet, yaitu gratis biaya pembelian Biznet WiFi Fiber Modem melalui cashback, serta gratis 3 bulan berlangganan Biznet Home, layanan Internet WiFi untuk perumahan dan apartemen.

Keuntungan yang dihadirkan melalui AEON Biznet Card ini juga merupakan bukti perusahaan dalam memberikan nilai lebih bagi seluruh pelanggan.