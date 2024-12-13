Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Terbaru! AEON Biznet Card Hadirkan Keuntungan Bertransaksi Digital

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |17:22 WIB
Terbaru! AEON Biznet Card Hadirkan Keuntungan Bertransaksi Digital
JCB Issuing Business Div. Head, JCB General Manager, Director AEON Credit, AEON Credit Sales Head, dan SM Marketing Biznet. (Foto: dok Biznet)
A
A
A

JAKARTA - Biznet berkolaborasi dengan AEON Credit Service Indonesia (AEON) menghadirkan inovasi terbaru dengan meluncurkan AEON Biznet Card yang didukung oleh JCB.

Peluncuran Co-Branding Credit Card ini juga merupakan strategi korporasi dari Biznet dan AEON Credit dalam mengakomodasi kebutuhan pelanggan.

Melalui kerja sama ini, Biznet dan AEON Credit meyakini dapat memperluas layanan kedua belah pihak dan memberikan kemudahan pembayaran dan transaksi digital bagi pelanggan dengan keuntungan menarik yang ditawarkan melalui AEON Biznet Card.

Dengan ini Biznet juga menjadi ISP (Internet Service Provider) pertama yang menjadi partner Co-brand Kartu Kredit di Indonesia.

Kolaborasi antara Biznet dan AEON ini tentu menawarkan berbagai keuntungan khususnya bagi pelanggan Biznet, yaitu gratis biaya pembelian Biznet WiFi Fiber Modem melalui cashback, serta gratis 3 bulan berlangganan Biznet Home, layanan Internet WiFi untuk perumahan dan apartemen.

Keuntungan yang dihadirkan melalui AEON Biznet Card ini juga merupakan bukti perusahaan dalam memberikan nilai lebih bagi seluruh pelanggan.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/11/3191016//ilustrasi_hibah_kendaraan-eazZ_large.jpg
Kendaraan Hibah Tidak Wajib BBNKB? Begini Kebijakan Resmi Pemprov DKI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/482/3190891//biaya_operasi_lasik-jBzr_large.jpg
Berapa Biaya Operasi Lasik? Berikut Rincian Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/15/3190887//innova_reborn-OYEN_large.jpg
Mengapa Innova Reborn Tetap Diproduksi Meski Sudah Hadir Innova Zenix?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190873//dirut_pgn_turun_langsung_serahkan_bantuan_bencana_aceh_dan_sumut-rHlM_large.jpeg
Dirut PGN Turun Langsung Serahkan Bantuan Bencana Aceh dan Sumatera Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190868//pgn_sor_ii_perkuat_peran_strategis_pelayanan_gas_bumi-8noC_large.jpeg
PGN SOR II Perkuat Peran Strategis Pelayanan Gas Bumi di Jawa Bagian Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/11/3190865//pgn_solution_raih_apresiasi_produktivitas_paramakarya-h9O5_large.jpeg
PGN Solution Raih Penghargaan Paramakarya dalam Naker Inspirational Leadership Award 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement