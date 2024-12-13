Harta Kekayaan Irjen Mohammad Iqbal di LHKPN

, Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |20:10 WIB

JAKARTA - Harta kekayaan Irjen Muhammad Iqbal di LHKPN. Irjen Mohammad Iqbal saat ini menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau. Dirinya menjadi Kapolda terkaya dari seluruh Kapolda di Indonesia.

Pria kelahiran 4 Juli 1970 adalah putra asal Tanjung Sakti, Lahat, Sumatera Selatan. Lulusan Akpol 1991 dari Korps Lantas ini menjabat sebagai Kapolda Riau sejak 17 Desember 2021, setelah sebelumnya memimpin Kapolda Nusa Tenggara Barat.

Diketahui, Irjen Mohammad Iqbal memiliki harta kekayaan puluhan miliar. Bahkan, jumlah kekayaannya bahkan melebihi kekayaan yang dimiliki oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Lantas dari mana sumber harta kekayaan Irjen Mohammad Iqbal?

Irjen Mohammad Iqbal tercatat memiliki harta kekayaan sebesar Rp23 miliar, berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

BACA JUGA: Adu Harta Kekayaan Iis Dahlia dengan Lesti Kejora

Irjen Pol Mohammad Iqbal menjelaskan bahwa harta puluhan miliar rupiah diperoleh dari kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) tanah yang sudah lama dibelinya. Peningkatan nilai tanah tersebut menjadi penyebab utama peningkatan kekayaannya.

Berikut ini rincian harta kekayaan Irjen Mohammad Iqbal berdasarkan situs LHKPN yang dirangkum Okezone, Jumat (13/12/2024):

1. Harta Tanah dan Bangunan

Total tanah dan bangunan sebesar Rp18.816.101.000.

- Tanah seluas 1162 m2 di Kab/Kota Surabaya, hasil sendiri senilai Rp8.275.000.000.

- Tanah dan Bangunan seluas 279 m2/135 m2 di Kab/Kota Sidoarjo, hasil sendiri senilai Rp861.732.000.

- Tanah dan Bangunan seluas 384 m2/98 m2 di Kab/Kota Surabaya, hasil sendiri Rp1.602.714.000.

BACA JUGA: Harta Kekayaan Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto di LHKPN

- Tanah dan Bangunan seluas 418 m2/201 m2 di Kab/Kota Jakarta Utara, hasil sendiri Rp7.392.439.000.

- Tanah dan Bangunan seluas 663 m2 di Kab/kota Pekanbaru, hasil sendiri senilai Rp684.216.000.

2. Alat Transportasi dan Mesin

Total tanah dan bangunan sebesar Rp1.593.000.000

- Mobil, Toyota Alphard 2.5GA/T Tahun 2019, hasil sendiri senilai Rp907.000.000.

- Mobil, Toyota Innova Venturer 2,4 A/T Tahun 2017, hasil sendiri senilai Rp 377.000.000.

- Motor, Honda CB 650 Tahun 2018, hasil sendiri senilai Rp227.000.000.

- Motor, Vespa Sprint IGET 150 ABS A/T Tahun 2020, hasil sendiri senilai Rp47.000.000.

- Motor, Honda PCX 150 Tahun 2018, hasil sendiri senilai Rp22.500.000.

- Motor, Honda Vario 150 Tahun 2017, Hasil sendiri senilai Rp12.500.000.