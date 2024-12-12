Harta Kekayaan Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto di LHKPN

JAKARTA - Harta kekayaan Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto di LHKPN. Irjen Imam Sugianto, Kapolda Jawa Timur tercatat memiliki harta kekayaan yang signifikan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2023.

Total kekayaan yang dimilikinya mencapai Rp 11.004.761.676, terdiri dari aset berupa tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Kekayaan ini sebagian besar berasal dari hasil jerih payah pribadi.

Berikut adalah harta kekayaan Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto di LHKPN yang sudah dirangkum oleh Okezone, Kamis (12/12/2024):

1. Tanah dan Bangunan

Harta berupa tanah dan bangunan menjadi bagian terbesar dalam laporan kekayaan Irjen Imam Sugianto. Nilainya mencapai Rp 3.271.494.000, tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Kota Malang :

- Tanah dan bangunan seluas 292 m²/150 m² senilai Rp 780.592.000.

- Tanah seluas 1.535 m² senilai Rp 73.680.000.

Sidoarjo:

- Tanah dan bangunan seluas 193 m²/77 m² senilai Rp 284.742.000.

Tangerang Selatan:

- Tanah seluas 170 m² senilai Rp 105.000.000.

- Tanah dan bangunan seluas 440 m²/314 m² senilai Rp 1.427.480.000.

Bekasi:

- Empat bidang tanah masing-masing seluas 122 m², 121 m², 135 m², dan 123 m², masing-masing bernilai Rp 150.000.000.

2. Alat Transportasi dan Mesin

Harta dalam kategori ini mencapai Rp 1.152.500.000. Imam memiliki lima kendaraan yang terdiri dari sepeda motor dan mobil.

Sepeda motor:

- Honda (2004) senilai Rp 5.000.000.

- Yamaha NMAX (2017) senilai Rp 12.500.000

- Yamaha X-MAX (2021) senilai Rp 35.000.000.