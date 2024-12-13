Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Buruan Cara Klaim Saldo DANA Gratis hingga Rp 95.000 Terbaru Desember 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 13 Desember 2024 |23:15 WIB
Buruan Cara Klaim Saldo DANA Gratis hingga Rp 95.000 Terbaru Desember 2024
Buruan CaraKlaim Saldo DANA Gratis hingga Rp95.000 Terbaru Desember 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Buruan cara klaim saldo DANA gratis hingga Rp95.000 terbaru Desember 2024. Siapa yang ingin mendapatkan saldo DANA gratis ini bisa mencoba cara berikut ini.

Caranya sangat mudah, yakni dengan menggunakan link DANA Kaget yang dapat ditemukan di sosial media, grup komunitas pengguna DANA, hingga portal berita seperti Okezone.

DANA Kaget adalah fitur eksklusif dari DANA dimana para pengguna dapat saling berbagi saldo hanya bermodalkan link saja. Biasanya, link ini memiliki format https://link.dana.id/kaget. Link ini akan disebarluaskan oleh pemiliknya agar pengguna lain bisa mendapatkan saldo.

Jika anda ingin mendapatkan saldo DANA gratis, maka tugas anda adalah mencari link DANA Kaget yang masih aktif. Sebab, link ini memiliki batasan yang tidak bisa dihindari.

Link DANA Kaget hanya aktif selama 24 jam sejak link itu dibuat. Setelah lewat dari masa berlaku, maka link tersebut sudah tidak dapat lagi diklaim. Selain itu, jumlah pengguna yang dapat mengklaim link tersebut juga terbatas, yakni berkisar 2-200 pengguna tergantung bagaimana link tersebut disetting.

Meski terbatas, jika anda sudah menemukan link DANA Kaget, jangan buru-buru untuk diklaim. Pastikan terlebih dahulu bahwa link yang dibagikan adalah sesuai dengan format. Sebab, bila tidak bisa jadi link tersebut ialah link berbahaya.

Berikut beberapa link DANA Kaget yang sesuai dengan format.

Link 1: https://link.dana.id/kaget?c=sqxhue9rx&r=boz7M9Link

Link 2: https://link.dana.id/kaget?c=shfuar2kw&r=boz7M9

Link 3: https://link.dana.id/kaget?c=sqxhue9rx&r=boz7M9Link

Berikut adalah cara klaim saldo DANA Gratis hingga Rp95.000 terbaru Desember 2024 lewat fitur DANA Kaget.

Pastikan bahwa anda telah menginstal aplikasi DANA dan memiliki akun dengan nomor yang sudah terverifikasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/622/3139060//aplikasi_uang-5diX_large.jpeg
Klaim Saldo Kaget dari Aplikasi Penghasil Uang hingga Rp60.000 Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/622/3134560//saldo_dana-X2Cq_large.jpeg
10 Apk Penghasil Saldo DANA Resmi dan Legal yang Bisa Dimanfaatkan, Yuk Coba Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/320/3133800//rupiah-tXWe_large.jpg
Cara Klaim Saldo DANA Kaget hingga Rp350.000 Terbaru Hari Ini​
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/622/3131930//dana-34Ka_large.jpg
Saldo Dana Kaget, Beneran Bikin Kaget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/622/3130742//aplikasi_penghasil_uang-UDta_large.jpg
11 Website Aman Penghasil Saldo DANA, Bisa Jadi Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/622/3130154//uang-mOB4_large.jpeg
3 Cara Klaim Saldo DANA Gratis hingga Rp240.000 Terbaru Hari Ini, Mudah Banget!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement