Buruan Cara Klaim Saldo DANA Gratis hingga Rp 95.000 Terbaru Desember 2024

JAKARTA - Buruan cara klaim saldo DANA gratis hingga Rp95.000 terbaru Desember 2024. Siapa yang ingin mendapatkan saldo DANA gratis ini bisa mencoba cara berikut ini.

Caranya sangat mudah, yakni dengan menggunakan link DANA Kaget yang dapat ditemukan di sosial media, grup komunitas pengguna DANA, hingga portal berita seperti Okezone.

DANA Kaget adalah fitur eksklusif dari DANA dimana para pengguna dapat saling berbagi saldo hanya bermodalkan link saja. Biasanya, link ini memiliki format https://link.dana.id/kaget. Link ini akan disebarluaskan oleh pemiliknya agar pengguna lain bisa mendapatkan saldo.

Jika anda ingin mendapatkan saldo DANA gratis, maka tugas anda adalah mencari link DANA Kaget yang masih aktif. Sebab, link ini memiliki batasan yang tidak bisa dihindari.

Link DANA Kaget hanya aktif selama 24 jam sejak link itu dibuat. Setelah lewat dari masa berlaku, maka link tersebut sudah tidak dapat lagi diklaim. Selain itu, jumlah pengguna yang dapat mengklaim link tersebut juga terbatas, yakni berkisar 2-200 pengguna tergantung bagaimana link tersebut disetting.

Meski terbatas, jika anda sudah menemukan link DANA Kaget, jangan buru-buru untuk diklaim. Pastikan terlebih dahulu bahwa link yang dibagikan adalah sesuai dengan format. Sebab, bila tidak bisa jadi link tersebut ialah link berbahaya.

Berikut beberapa link DANA Kaget yang sesuai dengan format.

Link 1: https://link.dana.id/kaget?c=sqxhue9rx&r=boz7M9Link

Link 2: https://link.dana.id/kaget?c=shfuar2kw&r=boz7M9

Berikut adalah cara klaim saldo DANA Gratis hingga Rp95.000 terbaru Desember 2024 lewat fitur DANA Kaget.

Pastikan bahwa anda telah menginstal aplikasi DANA dan memiliki akun dengan nomor yang sudah terverifikasi.