Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp115.000 Langsung Cair dan Masuk Rekening

JAKARTA - Cara klaim saldo DANA gratis Rp115.000 langsung cair dan masuk rekening akan diketahui pada artikel ini. Simak dengan cermat agar bisa dapat saldonya.

DANA merupakan aplikasi dompet digital yang bisa membantu penggunanya untuk melakukan berbagai transaksi. Mulai dari membeli pulsa, kuota internet, transfer uang, hingga top up diamond di game online.

Selain untuk transaksi, aplikasi ini kini juga bisa digunakan untuk menambah tambahan uang. Selain menggunakan aplikasi penghasil uang seperti mengisi survey dan bermain game, pengguna juga bisa mendapat tambahan uang dari fitur DANA Kaget.

Sekadar informasi, DANA Kaget adalah fitur untuk berbagi saldo DANA oleh pengguna premium pada pengguna yang lain. Biasanya, bagi-bagi saldo ini berbentuk link klaim yang jika diklik oleh pengguna lain dapat untuk menambah saldonya.

Link DANA Kaget ini bisa diklaim oleh siapa saja yang telah memiliki akun DANA. Pengguna biasa juga biasa mengklaim link tersebut. Namun harus dipastikan bahwa nomor telepon yang digunakan pada akun sudah terverifikasi.

Berikut adalah syarat untuk bisa klaim saldo DANA melalui fitur DANA Kaget.

- Mempunyai akun DANA yang tertaut dengan nomor HP aktif dan telah diverifikasi

- Memiliki koneksi internet yang stabil dan kencang sehingga proses berjalan lancar

- Menemukan link DANA Kaget yang valid dan bukan scam.

- Link DANA Kaget dapat tersebar dimanapun sesuai pengguna premium membagikannya. - Umumnya, link ini dapat dijumpai di sosial media, grup komunitas, maupun portal artikel online di mesin pencari. Jika berhasil menemukan link DANA Kaget yang tepat, segera klaim saldonya untuk bisa mendapat keuntungan.