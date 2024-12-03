Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Buruan, Ini Cara Pinjam Saldo DANA Tanpa KTP hingga Rp100.000

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |18:57 WIB
Buruan, Ini Cara Pinjam Saldo DANA Tanpa KTP hingga Rp100.000
Cara Pinjam Saldo DANA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Buruan ini cara pinjam saldo DANA tanpa KTP hingga Rp100.000. Masalah keuangan memang kadang tidak mengenal waktu. Entah besar atau kecil, tetap saja membuat pusing.

Biasanya, orang-orang banyak mengandalkan pinjaman online untuk mengatasi masalah keuangannya. Padahal, sekecil apapun pinjamannya, bunganya tetap besar dan memiliki resiko besar yang sangat berbahaya.

Daripada menggunakan pinjol, alangkah lebih baiknya jika pinjam saldo DANA. Dengan cara ini, anda akan mendapat uang pinjaman hingga ratusan ribu dan tanpa ada bunga. Dengan kata lain, anda hanya akan mengembalikan uang sesuai nominal yang dipinjam saja.

Cara untuk mengajukannya juga sangat mudah, anda tidak perlu menyiapkan berkas apapun, tidak perlu foto KTP, ataupun menyediakan jaminan. Itulah sebabnya, cara ini sudah pasti sangat aman.

Satu-satunya syarat untuk bisa pinjam saldo DANA hingga Rp100.000 adalah anda harus memiliki akun DANA yang masih aktif. Untuk cara lengkapnya, bisa ikuti langkah berikut.

1. Pastikan ada teman anda yang memiliki akun DANA

Selain harus memiliki akun DANA, anda juga harus memiliki teman atau kenalan yang juga memiliki akun DANA. Sebab, teman inilah yang akan menjadi tempat ada meminjam uang.

