HOME FINANCE HOT ISSUE

Aplikasi Game Penghasil Uang Hingga Rp120.000

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |18:59 WIB
Aplikasi Game Penghasil Uang Hingga Rp120.000
Aplikasi game penghasil uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi game penghasil uang hingga Rp120.000 menarik diketahui. Salah satu yang bisa Anda coba adalah aplikasi MaGer dari SIDJI Studio yang menyuguhkan kesempatan untuk memperoleh uang dan saldo DANA melalui berbagai permainan.

Pengguna dapat bermain dalam mode pertandingan 1 vs 1 atau tantangan mabar untuk mengumpulkan hadiah. Hadiah yang ditawarkan termasuk saldo e-wallet seperti DANA, GoPay, dan OVO, serta voucher diamond untuk game populer.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (29/11/2024), Okezone telah merangkum aplikasi game penghasil uang hingga Rp120.000, sebagai berikut.

Aplikasi Game Penghasil Uang Hingga Rp120.000

1. Fizzo Novel

Fizzo Novel cocok untuk Anda yang suka membaca. Selain menikmati berbagai novel menarik, aplikasi ini juga memberikan kesempatan untuk menyelesaikan misi seru. Poin yang Anda kumpulkan dari membaca dan menyelesaikan tugas bisa langsung ditukar dengan saldo DANA.

2. Pintarnya

Pilih misi yang sesuai dengan keinginan Anda dan kumpulkan poin sebanyak mungkin untuk ditukar dengan saldo DANA. Pintarnya adalah aplikasi lowongan kerja yang juga menyediakan berbagai misi menarik. Setiap misi yang berhasil Anda selesaikan akan memberikan hadiah berupa poin.

3. Timo

Timo menjadi aplikasi yang cocok untuk Anda. Selain bisa berbincang-bincang, Anda juga mendapatkan penghasilan tambahan dari setiap pesan yang Anda kirim. Jadi, selain memperoleh teman atau pasangan, Anda juga bisa menambah saldo DANA gratis.

Halaman:
1 2
