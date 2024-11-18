Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Aplikasi Game Penghasil Saldo DANA Gratis Rp179 Ribu, Dijamin Langsung Cair

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |21:09 WIB
3 Aplikasi Game Penghasil Saldo DANA Gratis Rp179 Ribu, Dijamin Langsung Cair
Aplikasi Game Penghasil Saldo DANA Gratis Rp179 Ribu, Dijamin Langsung Cair. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Aplikasi game penghasil saldo DANA gratis Rp179 ribu, salah satunya Easy Bucks. Hanya dengan mengumpulkan poin, pengguna bisa mendapatkan Rp179 ribu dan dijamin langsung cair.

Kabar gembira untuk pengguna game online. Kini, aplikasi seperti game online bisa menjadi salah satu penghasilan yang bisa pengguna manfaatkan untuk mendapatkan cuan.

Dengan hadiah sebesar Rp179 ribu, aplikasi game di bawah ini bisa mencairkan langsung saldo ke DANA tanpa ada biaya tambahan.

Berikut aplikasi game penghasil saldo DANA gratis Rp179 ribu, dijamin langsung cair. Dirangkum oleh Okezone, Senin (18/11/2024).

1. MAGER

MAGER merupakan aplikasi game pertama yang direkomendasikan oleh Okezone. Pengguna bisa memainkan berbagai jenis permaian yang ada di MAGER dan mengumpulkan golden ticket.

Setelah itu, golden ticket tersebut bisa ditukarkan menjadi saldo di dompet digital seperti DANA.

2. Easy Bucks

Game kedua yaitu Easy Bucks. Easy Bucks bisa menghasilkan uang dengan cara berbagai cara. Pengguna hanya perlu memilih untuk mengisi survei, bermain game, mengundang teman, atau hanya dengan memanfaatkan bonus harian dari aplikasi.

Pengguna bisa mengumpulkan poin-poin yang dihasilkan dari beberapa opsi di atas. Nantinya, poin tersebut bisa ditukarkan menjadi saldo DANA dan bisa berkesempatan mendapatkan Rp179 ribu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181222//aplikasi-FXM9_large.jpg
5 Cara Mudah dan Aman Dapat Uang dari Shopee
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/612/3176521//meutya-HzU7_large.jpg
DreadOut dan Coral Island Go Global, Meutya Hafid UngkapGame Tak Hanya Hiburan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/16/3171452//xbox-1bci_large.jpg
Harga Xbox Naik Lagi, Jadi Rp10 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/16/3170374//ilustrasi-GLWf_large.jpg
Mengenal Discord, Aplikasi yang Dipakai Gen Z untuk Pemilihan PM Baru Nepal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/326/3165992//minecraft-zSXp_large.jpg
5 Game Gratis yang Mirip Minecraft
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/326/3164786//mpl-vcmr_large.jpg
India Bakal Larang Game Online Berbasis Uang, Sejumlah Startup Berhenti Beroperasi
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement