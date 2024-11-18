3 Aplikasi Game Penghasil Saldo DANA Gratis Rp179 Ribu, Dijamin Langsung Cair

JAKARTA - Aplikasi game penghasil saldo DANA gratis Rp179 ribu, salah satunya Easy Bucks. Hanya dengan mengumpulkan poin, pengguna bisa mendapatkan Rp179 ribu dan dijamin langsung cair.

Kabar gembira untuk pengguna game online. Kini, aplikasi seperti game online bisa menjadi salah satu penghasilan yang bisa pengguna manfaatkan untuk mendapatkan cuan.

Dengan hadiah sebesar Rp179 ribu, aplikasi game di bawah ini bisa mencairkan langsung saldo ke DANA tanpa ada biaya tambahan.

Berikut aplikasi game penghasil saldo DANA gratis Rp179 ribu, dijamin langsung cair. Dirangkum oleh Okezone, Senin (18/11/2024).

1. MAGER

MAGER merupakan aplikasi game pertama yang direkomendasikan oleh Okezone. Pengguna bisa memainkan berbagai jenis permaian yang ada di MAGER dan mengumpulkan golden ticket.

Setelah itu, golden ticket tersebut bisa ditukarkan menjadi saldo di dompet digital seperti DANA.

2. Easy Bucks

Game kedua yaitu Easy Bucks. Easy Bucks bisa menghasilkan uang dengan cara berbagai cara. Pengguna hanya perlu memilih untuk mengisi survei, bermain game, mengundang teman, atau hanya dengan memanfaatkan bonus harian dari aplikasi.

Pengguna bisa mengumpulkan poin-poin yang dihasilkan dari beberapa opsi di atas. Nantinya, poin tersebut bisa ditukarkan menjadi saldo DANA dan bisa berkesempatan mendapatkan Rp179 ribu.