Klik di Sini! Aplikasi Game Penghasil Saldo Dana Hingga Rp280.000

JAKARTA - Klik di sini aplikasi game penghasil saldo dana hingga Rp280.000. Sederet aplikasi game penghasil uang dapat membuat anda meraih saldo DANA hingga Rp280.000.

Mendapatkan penghasilan tambahan selain dari kerja kantoran saat ini memang menjadi sebuah keharusan. Pasalnya, harga kebutuhan pokok semakin mahal seiring dengan meningkatnya biaya pajak PPN mencapai 12%.

Tapi jangan khawatir karena menghasilkan uang tambahan saat ini sangat mudah dengan banyaknya aplikasi game penghasil uang yang bisa dimainkan. Bentuk bayarannya pun beragam. Mulai dari uang tunai yang langsung ke rekening hingga dalam bentuk saldo DANA.

Dengan memainkan sejumlah aplikasi game penghasil uang yang akan disajikan di bawah ini, pengguna dapat menghasilkan saldo DANA hingga Rp280.000. Angka ini tentu sangat lumayan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berikut adalah 4 aplikasi game penghasil uang untuk menghasilkan saldo DANA hingga Rp280.000.

1. JOYit

JOYit merupakan aplikasi berbasis game online yang membuat pengguna dapat berpartisipasi di kancah e-sport. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna akan dapat koin yang bisa ditukar menjadi saldo DANA. Bukan hanya itu, koin tersebut juga bisa ditukar menjadi diamond untuk game-game populer seperti Free Fire.

2. Cashzine

Cashzine adalah aplikasi baca novel yang memungkinkan penggunanya mendapatkan koin. Selain membaca novel, pengguna juga bisa mendapat tambahan koin dari bermain mini game dan misi check in harian. Koin yang telah dikumpulkan dapat ditukar menjadi saldo DANA, ditarik ke bank, ataupun saldo e-wallet lain.