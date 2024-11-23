Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cek di Sini Saldo DANA Gratis Rp780 Ribu Hanya Hari Ini

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |01:14 WIB
Cek di Sini Saldo DANA Gratis Rp780 Ribu Hanya Hari Ini
Aplikasi Penghasil Uang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cek di sini saldo DANA gratis Rp780 ribu hanya hari ini. Berita baik untuk para pengguna aplikasi DANA hanya pada hari ini, Anda bisa memperoleh saldo gratis senilai Rp780.000.

Tawaran ini merupakan bagian dari promo terbatas yang diselenggarakan oleh DANA untuk merayakan momen spesial.

Jangan sampai melewatkan kesempatan langka ini untuk mendapatkan saldo tambahan yang bisa digunakan untuk berbagai transaksi digital di aplikasi DANA. Cara ini sangat mudah karena bisa dilakukan sambil rebahan.

Berikut tiga langkah sakti cara cek saldo DANA gratis Rp780 ribu hanya hari ini yang dirangkum oleh Okezone, Jumat (22/11/2024):

1. Pakai Aplikasi Penghasil Uang

Anda juga dapat mencoba keberuntungan untuk mendapatkan saldo DANA gratis melalui aplikasi penghasil uang. Cukup unduh aplikasi penghasil uang di Playstore atau Appstore, lalu selesaikan misi yang diberikan. Setelah itu, saldo DANA gratis akan menjadi milik Anda sebagai hadiah.

Halaman:
1 2
