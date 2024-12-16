Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Mobil Hybrid yang Dapat Insentif PPnBM 3% Mulai 2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |20:15 WIB
Daftar Mobil Hybrid yang Dapat Insentif PPnBM 3% Mulai 2025
Daftar mobil yang dapat PPnBM 3% tahun depan (Foto: Freepik)
JAKARTA - Daftar mobil hybrid yang dapat insentif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) 3%. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa mobil hybrid akan mendapat insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 3% mulai tahun 2025.

"Terkait dengan yang terbaru adalah PPnBM DTP untuk kendaraan bermotor hybrid. PPnBM untuk hybrid itu pemerintah memberikan diskon ataupun ditanggung pemerintah sebesar 3 persen," ujarnya dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan, Senin (16/12/2024).

Bagi kalian yang sedang mencari mobil hybrid tentunya ini menjadi kabar yang menggembirakan, terlebih ada cukup banyak mobil hybrid yang beredar di pasar Tanah Air. Lantas mobil hybrid apa saja yang bakal mendapat insentif 3%? Berikut daftarnya.

Toyota

- Kijang Innova Zenix Hybrid

- Yaris Cross Hybrid

- Corolla Cross Hybrid

- Camry Hybrid

- Prius HEV

- Corolla Altis Hybrid

- Toyota Alphard HEV

- Toyota C-HR HEV

- Toyota Vellfire

