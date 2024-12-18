Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Barang Mewah Kena PPN 12%, dari Daging Wagyu hingga RS VIP

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |05:04 WIB
6 Fakta Barang Mewah Kena PPN 12%, dari Daging Wagyu hingga RS VIP
Daftar kategori barang dan jasa yang kena PPN 12% (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah resmi akan menerapkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Ada sejumlah kategori barang dan jasa mewah atau premium yang kena PPN 12%.

Kebijakan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang bertujuan menciptakan asas keadilan dalam perpajakan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PPN ini akan diterapkan secara selektif. Pemerintah hanya akan menargetkan barang dan jasa mewah yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat dengan pendapatan tertinggi, terutama desil 9 dan 10.

Berikut adalah fakta mengenai barang mewah kena PPN 12% yang sudah dirangkum oleh Okezone, Sabtu (21/12/2024):

1. Pelayanan Kesehatan Premium kena PPN

- Rumah sakit kelas VIP

- Pelayanan kesehatan lain yang bersifat premium

2. Pendidikan Berstandar Internasional kena PPN

- Sekolah internasional dengan biaya tinggi

- Pelayanan pendidikan premium lainnya

3. Listrik Rumah Tangga Premium kena PPN

- Listrik untuk pelanggan dengan daya 3600–6600 VA

4. Bahan Makanan Premium kena PPN

- Daging premium: Daging wagyu dan kobe dengan harga mencapai Rp2,5 juta hingga Rp3 juta per kilogram.

- Beras premium: Jenis beras berkualitas tinggi dengan harga lebih mahal dari rata-rata.

- Buah-buahan premium: Buah impor atau lokal dengan kualitas dan harga tinggi.

- Ikan premium: Seperti tuna dan salmon dengan kualitas unggulan.

- Udang dan crustacea premium: Termasuk king crab yang memiliki nilai jual tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190819/pajak-SC5O_large.jpg
7,7 Juta Wajib Pajak Sudah Aktifkan Akun Coretax 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188042/pajak-4dMX_large.jpg
DJP Larang Pegawai Ambil Cuti Akhir Tahun untuk Kejar Target Penerimaan Pajak 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187670/pajak-PJt6_large.jpg
Penerimaan Pajak Digital Rp43,7 Triliun, DJP Tunjuk Roblox Jadi Pemungut PPN PMSE
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185829/dirjen_pajak-dTgM_large.png
Dirjen Pajak Respons Fatwa MUI soal PBB hingga DPR Colek Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185572/pajak-zqOv_large.jpg
Fatwa MUI Sebut Bumi dan Bangunan yang Dihuni Tak Layak Dikenakan Pajak Berulang, Ini Respons DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185557/penerimaan_pajak_turun-nKqI_large.jpg
Bos DJP Ungkap Biang Kerok Penerimaan Pajak Turun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement