HOME FINANCE HOT ISSUE

3.000 Karyawan Sritex Dirumahkan Imbas Pailit

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |07:10 WIB
3.000 Karyawan Sritex Dirumahkan Imbas Pailit
Pekerja di Sritex Dirumahkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk merumahkan ribuan karyawan dampak dari keputusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang.

"Sekitar 3.000 yang dirumahkan, tapi secara berkala terus kami review sampai kapan bisa bertahan," kata Direktur Utama PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dikutip Antara (21/12/2024).

Dia mengatakan saat ini ruang gerak perusahaan untuk beroperasi makin sempit menyusul sebagian bahan baku yang harus didatangkan dari luar negeri.

"Bahan baku banyak impor, salah satunya dari sisi kimia," katanya.

Oleh karena itu, hingga saat ini pihaknya tetap harus mencari alternatif untuk bisa dapat di lokal.

Halaman:
1 2

Telusuri berita finance lainnya
