HOME FINANCE

Cara Praktis Menonaktifkan Aksesibilitas di Smartphone, Akses Mobile Banking BRImo Jadi Lebih Nyaman

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |11:51 WIB
Cara Praktis Menonaktifkan Aksesibilitas di Smartphone, Akses Mobile Banking BRImo Jadi Lebih Nyaman
Cara mudah menonaktifkan aksesibilitas smartphone (Foto: Dok BRI)
A
A
A

Okezone - Fitur Accessibility pada perangkat smartphone adalah fitur yang penting untuk seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau sensorik agar dapat menggunakan ponsel dengan mudah. Fitur ini memberikan kemudahan seperti text-to-speech, pembesaran tampilan, dan perintah suara untuk membantu pengoperasian perangkat. 

Contohnya, banyak pengguna yang menggunakan perintah suara seperti "Hai Google" atau "Alexa, naikkan volume" setiap hari tanpa menyadari manfaatnya. 

Meskipun dirancang untuk penyandang disabilitas, fitur aksesibilitas ini juga bermanfaat untuk semua orang, terutama dalam situasi tertentu seperti saat membaca teks kecil atau mengoperasikan ponsel tanpa menyentuh layar.

Namun, ada kalanya fitur aksesibilitas ini perlu dinonaktifkan, terutama untuk alasan keamanan atau kenyamanan pribadi. Misalnya, pada aplikasi keuangan seperti mobile banking BRImo yang memerlukan pengaturan aksesibilitas yang lebih ketat agar tidak menjadi celah bagi potensi penyalahgunaan data. 

Keterkaitan Fitur Aksesibilitas dengan Keamanan BRImo

Di dalam dunia perbankan digital, keamanan adalah hal yang tidak bisa ditawar. Aplikasi mobile banking seperti BRImo mengandalkan sistem keamanan canggih untuk melindungi data dan transaksi pengguna. 

Namun, fitur aksesibilitas yang tidak diatur dengan baik dapat menjadi celah bagi pelaku kejahatan siber, seperti Social Engineering, untuk mencuri data pribadi.

Tidak heran, BRI memberikan perhatian ekstra terhadap pengaturan fitur Accessibility pada perangkat pengguna BRImo. 

Dengan memastikan fitur ini hanya aktif untuk aplikasi yang aman dan diperlukan, Anda dapat menjaga data dan transaksi perbankan Anda tetap terlindungi. Mengetahui dan memahami cara mengelola pengaturan ini menjadi langkah penting bagi setiap pengguna BRImo.

Tips Penting: Cara Mengatur Fitur Aksesibilitas BRImo

BRImo memberikan panduan lengkap bagi pengguna untuk menyesuaikan fitur aksesibilitas sesuai kebutuhan. Berikut langkah-langkahnya berdasarkan jenis perangkat yang Anda gunakan sudah dirangkum:

BRImo

ALT: Pop-up notifikasi untuk nonaktifkan aksesibilitas BRImo

Cara Non-Aktifkan Aksesibilitas di Samsung

brimo

ALT: Cara nonaktifkan aksesibilitas BRImo di Samsung

