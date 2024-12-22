Perbandingan Harta Kekayaan Gus Miftah dengan Ustaz Maulana

JAKARTA - Perbandingan harta kekayaan Gus Miftah dan Ustadz Maulana mendadak menjadi sorotan. Hal ini karena dua tokoh agama ini terlibat saling sindir dalam sebuah konten.

Hal ini bermula setelah viral di media sosial potongan video saat Gus Miftah menyindir gaya ceramah Ustadz Maulana. Dalam video itu terlihat pemilik nama asli Miftah Maulana Habiburrahman itu menilai cara dakwah Ustadz Maulana tidak sesuai dengan cara dakwah ulama NU.

Menurutnya, ulama Nahdlatul Ulama seharusnya membawa kitab dan penuh wibawa bukan dengan banyak gimmick yang diatur oleh televisi.

Setelah itu, kini juga turut viral video Ustadz Maulana yang menyindir peangai Gus Miftah saat mengolok-olok penjual es teh. Dalam sebuah acara televisi, ustadz asal Makassar itu membuat sebuah parodi dimana dirinya menjadi seorang penjual es teh.

Dalam parodi itu Ustadz Maulana juga dibuat dicemooh oleh ustadz gondrong persis seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah. Namun saat dicemooh, ia kemudian menghampiri sang penceramah dan mengatakan pesan yang mendalam.

"Islam mengajarkan keselamatan. Harusnya kita memberikan keselamatan. Makanya seorang Muslim itu jangan sampai menghina," kata Ustadz Maulana.

"Haram hukumnya tiga hal, menyakiti, melukai, dan mengambil haknya. Panggilah orang dengan panggilan terbaik. Supaya orang tidak merasa direndahkan," sambungnya.

Aksi saling sindir ini pun membuat banyak yang penasaran dengan harta kekayaan kedua pendakwah ini. Sayangnya, tidak ada informasi terkait jumlah pasti kekayaan Gus Miftah maupun Ustadz Maulana.

Meski begitu, diketahui diperkirakan kekayaan Gus Miftah cukup fantastis. Sebab sempat terungkap jika tarif ceramahnya mencapai Rp75 juta untuk 1,5 jam. Belum lagi, ia memiliki channel youtube yang memiliki lebih dari 1 juta subscriber.