Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbandingan Harta Kekayaan Gus Miftah dengan Ustaz Maulana

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |18:30 WIB
Perbandingan Harta Kekayaan Gus Miftah dengan Ustaz Maulana
Perbandingan Harta Kekayaan Gus Miftah dengan Ustaz Maulana. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Perbandingan harta kekayaan Gus Miftah dan Ustadz Maulana mendadak menjadi sorotan. Hal ini karena dua tokoh agama ini terlibat saling sindir dalam sebuah konten.

Hal ini bermula setelah viral di media sosial potongan video saat Gus Miftah menyindir gaya ceramah Ustadz Maulana. Dalam video itu terlihat pemilik nama asli Miftah Maulana Habiburrahman itu menilai cara dakwah Ustadz Maulana tidak sesuai dengan cara dakwah ulama NU.

Menurutnya, ulama Nahdlatul Ulama seharusnya membawa kitab dan penuh wibawa bukan dengan banyak gimmick yang diatur oleh televisi.

Setelah itu, kini juga turut viral video Ustadz Maulana yang menyindir peangai Gus Miftah saat mengolok-olok penjual es teh. Dalam sebuah acara televisi, ustadz asal Makassar itu membuat sebuah parodi dimana dirinya menjadi seorang penjual es teh.

Dalam parodi itu Ustadz Maulana juga dibuat dicemooh oleh ustadz gondrong persis seperti yang dilakukan oleh Gus Miftah. Namun saat dicemooh, ia kemudian menghampiri sang penceramah dan mengatakan pesan yang mendalam.

"Islam mengajarkan keselamatan. Harusnya kita memberikan keselamatan. Makanya seorang Muslim itu jangan sampai menghina," kata Ustadz Maulana.

"Haram hukumnya tiga hal, menyakiti, melukai, dan mengambil haknya. Panggilah orang dengan panggilan terbaik. Supaya orang tidak merasa direndahkan," sambungnya.

Aksi saling sindir ini pun membuat banyak yang penasaran dengan harta kekayaan kedua pendakwah ini. Sayangnya, tidak ada informasi terkait jumlah pasti kekayaan Gus Miftah maupun Ustadz Maulana.

Meski begitu, diketahui diperkirakan kekayaan Gus Miftah cukup fantastis. Sebab sempat terungkap jika tarif ceramahnya mencapai Rp75 juta untuk 1,5 jam. Belum lagi, ia memiliki channel youtube yang memiliki lebih dari 1 juta subscriber.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/330/3184392//kultum-0VMO_large.jpg
3 Kultum Singkat tentang Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/612/3174097//deddy_corbuzier-qywc_large.jpg
Perjalanan Deddy Corbuzier Menjadi Mualaf Sebelum Menikahi Sabrina Chairunnisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/330/3173817//sholat-Uvpt_large.jpg
"Beli" Akhirat dengan Dunia, Bisakah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/330/3167656//ceramah-6uKa_large.jpg
Contoh Kultum Singkat tentang Ikhlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/330/3167335//kultum-lNpb_large.jpg
3 Contoh Kultum Maulid Nabi 7 Menit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165654//prabowo-IPF4_large.jpg
Momen Prabowo Bertemu Gus Miftah Diskusi soal Merawat Kebhinekaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement