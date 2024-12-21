Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Maha Vajiralongkorn, Raja Terkaya di Dunia

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |12:18 WIB
Harta Kekayaan Maha Vajiralongkorn, Raja Terkaya di Dunia
Harta Kekayaan Raja terkaya di Dunia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Maha Vajiralongkorn Raja terkaya di Dunia. Sosoknya raja berkharisma ini lahir lahir 28 Juli 1952 di Bangkok, Thailand dan merupakan raja ke- 10 Dinasti Chakri. Dirinya secara resmi menerima tahta pada 1 Desember 2016.

Meskipun pemerintahannya secara resmi dimulai setelah kematian ayahnya, Bhumibol Adulyadej, pada 13 Oktober 2016. Penobatan Vajiralongkorn diadakan pada 4 Mei 2019. Ketika awal masa pemerintahannya, Vajiralongkorn memegang kendali penuh atas aset kerajaan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (21/12/2024), Okezone telah merangkum harta kekayaan Maha Vajiralongkorn, sebagai berikut.

Harta Kekayaan Maha Vajiralongkorn

Raja Maha Vajiralongkorn saat ini diperkirakan memiliki kekayaan sebesar USD43 miliar Rp699 triliun yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai raja terkaya di dunia. Angka ini hampir dua kali lipat dari Sultan Brunei Hassanal Bolkiah yang kekayaannya diperkirakan sekitar US$28 miliar.

