HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rencana Penghapusan Waran FREN Hilangkan Kesempatan Investasi Jangka Panjang

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |06:46 WIB
Rencana Penghapusan Waran FREN Hilangkan Kesempatan Investasi Jangka Panjang
Penghapusan waran FREN rugikan investor (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rencana penghapusan waran PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) bisa menghilangkan kesempatan investasi jangka panjang. Penghapusan waran sebelum jatuh tempo April 2026 dapat merugikan investor publik.

Komisi XI DPR menyoroti aksi merger yang dilakukan oleh PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) dan PT XL Axiata Tbk (EXCL). Skema rencana merger antara kedua perusahaan telekomunikasi itu dinilai merugikan investor saham dan waran FREN, sehingga dikhawatirkan menggerus kepercayaan kepada pasar modal Indonesia.

Saat ini, jumlah waran seri III FREN (FREN-W2) publik mencapai 41,24 miliar atau setara 57,65 persen dari total waran yang diterbitkan perusahaan. Harga pasar waran FREN-W2 berada di level Rp10-Rp80 yang artinya potensi kerugian investor ritel dan minoritas bisa mencapai Rp412 miliar hingga Rp3,3 triliun.

"Potensi kerugian tidak hanya dari nilai nominal yang hilang, tetapi juga dari kesempatan investasi jangka panjang yang sudah direncanakan," kata Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, Senin (23/12/2024).

Menurut Misbakhurn, rencana pengendali FREN untuk mempercepat jatuh tempo waran setahun lebih awal juga bertentangan dengan prospektus yang seharusnya menjadi dasar hukum perlindungan hak investor.

"Tindakan ini menunjukkan ketidakkonsistenan dan berpotensi mencederai kepercayaan investor terhadap emiten dan biro administrasi efek yang bertanggung jawab," ujar Misbakhun.

Dia melanjutkan, langkah FREN dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil bagi investor publik, terutama jika tidak ada kompensasi atau solusi alternatif yang diberikan.

Halaman:
1 2
