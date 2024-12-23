Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wamenaker Bakal Temui Bos Sritex Pekan Depan, Bahas Nasib Pekerja

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 23 Desember 2024 |19:27 WIB
Wamenaker Bakal Temui Bos Sritex Pekan Depan, Bahas Nasib Pekerja
Wamenaker soal Sritex Pailit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan bertemu dengan manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dalam waktu dekat, tepatnya pada pekan depan. Menurutnya, ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan buruh masih bisa dijamin.

"Minggu depan. Kita akan datangi kawan-kawan Sritex, jangan sampai nanti kawan-kawan buruh atau pekerja itu galau ya, resah, makanya kami harus menjamin bahwa jangan sampai pas keputusan MA ada kegelisahan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa," kata Wamenaker saat dijumpai di kantornya, Senin (23/12/2024).

Lebih lanjut pihaknya akan memastikan apakah Going Concern tetap dijalankan oleh perusahaan atau tidak. Di sisi lain kunjungan juga dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait langkah PHK yang mungkin dijalankan oleh perusahaan.

Wamenaker bahkan menyebut bahwa Pemerintah telah menyiapkan program mitigasi untuk mengantisipasi terjadinya PHK. Dengan program-program yang ada, Kemenaker disebutnya siap memberikan treatment terbaik bagi buruh Sritex.

"Pertama-tama yang pasti kami akan menyiapkan program JKP. JKP itu adalah Jaminan Kehilangan Prkerjaan. Jadi ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK," jelas Wamenaker.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/320/3143421/pegawai_sritex-nlJF_large.jpg
Puluhan Ribu Eks Buruh Sritex Belum Terima Pesangon Usai Bos Jadi Tersangka 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142240/sritex-zPWN_large.jpg
Erick Thohir Bicara Nasib Sritex dengan Utang Rp29,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/320/3141536/mantan_komut_sritex_jadi_tersangka-tS8G_large.png
4 Fakta Bos Sritex, Pejabat Bank BJB hingga Eks Dirut Bank DKI Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141400/sritex-IEtm_large.png
Wamenaker Sebut Ratusan Eks Buruh Sritex Sudah Kerja Lagi di Pabrik Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141136/bos_sritex-jnUt_large.jpg
Ternyata Bos Sritex Iwan Lukminto Pakai Uang Korupsi Rp692 Miliar untuk Bayar Utang dan Beli Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/22/320/3141153/sritex-3Etp_large.png
Bos Sritex Jadi Tersangka Kasus Korupsi Kredit, Bagaimana Nasib Pesangon Mantan Karyawan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement