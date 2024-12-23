Wamenaker Bakal Temui Bos Sritex Pekan Depan, Bahas Nasib Pekerja

JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer akan bertemu dengan manajemen PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex dalam waktu dekat, tepatnya pada pekan depan. Menurutnya, ini dilakukan untuk memastikan kesejahteraan buruh masih bisa dijamin.

"Minggu depan. Kita akan datangi kawan-kawan Sritex, jangan sampai nanti kawan-kawan buruh atau pekerja itu galau ya, resah, makanya kami harus menjamin bahwa jangan sampai pas keputusan MA ada kegelisahan yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa," kata Wamenaker saat dijumpai di kantornya, Senin (23/12/2024).

Lebih lanjut pihaknya akan memastikan apakah Going Concern tetap dijalankan oleh perusahaan atau tidak. Di sisi lain kunjungan juga dilakukan untuk menggali lebih dalam terkait langkah PHK yang mungkin dijalankan oleh perusahaan.

Wamenaker bahkan menyebut bahwa Pemerintah telah menyiapkan program mitigasi untuk mengantisipasi terjadinya PHK. Dengan program-program yang ada, Kemenaker disebutnya siap memberikan treatment terbaik bagi buruh Sritex.

"Pertama-tama yang pasti kami akan menyiapkan program JKP. JKP itu adalah Jaminan Kehilangan Prkerjaan. Jadi ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK," jelas Wamenaker.