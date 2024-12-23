Buruh Sritex Kena PHK Usai Pailit, Wamenaker: Langkah Buruk

JAKARTA - PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex resmi pailit setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi raksasa tekstil tersebut. Meski begitu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer berharap tidak ada gelombang PHK.

Wamenaker menyebut bahwa keputusan PHK merupakan langkah paling buruk yang seharusnya tidak diambil. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto pun tidak menghendaki untuk dilakukan PHK.

"Karena PHK ini menurut pandangan kami adalah sesuatu yang langkah buruk. Jangan sampai ada yang namanya PHK. Makanya kita mau semoga nanti yang ambil alih jangan sampai ada PHK, karena kan Presiden Prabowo tidak menginginkan hal itu," ungkapnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (23/12/2024).

Dia mengatakan bahwa Pemerintah telah menyiapkan sederet program mitigasi bagi para buruh. Menurutnya ada tiga program yang bakal diberikan, pertama adalah program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), kemudian program Pasar Kerja, serta program Balai Latihan Kerja (BLK).

"Pertama-tama yang pasti kami akan menyiapkan program JKP. JKP itu adalah Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jadi ada beberapa skema atau program-program mengantisipasi ketika terjadinya PHK," jelas Wamenaker.