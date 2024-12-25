Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

PPN Naik Jadi 12 Persen, Masih Lebih Rendah dari Negara Lain?

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Rabu, 25 Desember 2024 |15:51 WIB
PPN Naik Jadi 12 Persen, Masih Lebih Rendah dari Negara Lain?
Ilustrasi perhitungan pajak. (Foto: Freepik/Drazen Zigic)
A
A
A

JAKARTA - Rencana Pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 terus menjadi sorotan. Kebijakan ini diambil pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat, serta menjaga postur APBN lain seperti pada sisi belanja.

Adapun kenaikan pajak dari 11 persen menjadi 12 persen telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 2022 lalu. Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menilai, tarif PPN  Indonesia yang saat ini sebesar 11 persen masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, baik di kawasan regional maupun anggota G20.

India misalnya, ‘Negara Anak Benua’ ini diketahui memiliki tarif PPN 18 persen dan rasio pajak sebesar 17,3 persen. Sementara itu di kawasan Asia Tenggara, Filipina  tercatat menetapkan tarif PPN 12 persen dengan rasio pajak 15,6 persen. 

Negara-negara dengan tarif PPN yang lebih tinggi dari Indonesia tersebut nyatanya memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi pula, serta ekonomi yang terbilang stabil. Lantas, bagaimana dengan Indonesia?

Antara Pendapatan per Kapita dan Rasio Pajak

Peneliti Ekonomi di Indonesia Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna mengatakan, negara-negara dengan PPN lebih tinggi umumnya memiliki pendapatan per kapita yang jauh lebih besar. Selain itu, mereka juga memiliki sistem jaring pengaman sosial yang lebih baik.

“Secara nominal, PPN Indonesia memang lebih rendah dibandingkan negara-negara dengan tarif 15-18 persen. Maka dari itu, pastikan hasil kenaikan PPN ini digunakan untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat rentan,” ujarnya, Selasa (24/12/2024).

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/613/3193006//cahaya_hati_cahaya_indonesia-Ffsa_large.jpeg
AQUA Dukung Kenyamanan Jamaah dalam Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193003//direktur_utama_bri_hery_gunardi-Cn3H_large.jpg
Sambut 2026, Direktur Utama BRI Optimis pada Transformasi dan Strategi Jangka Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192928//pgn_apresiasi_bph_migas_2025-SNbM_large.jpeg
Sedia Energi untuk Negeri, PGN Boyong Apresiasi BPH Migas 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192883//grab_indonesia-B6qu_large.jpeg
Grab Indonesia 2025: Ketika Platform Digital Jadi Bantalan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/11/3192868//dirut_bri_hery_gunardi-j4nk_large.jpeg
Impresif! Ini Sederet Capaian BRI dan Kontribusi untuk Negeri Sepanjang 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement