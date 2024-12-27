Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Tukar Uang Koin Jadul Tak Laku dengan yang Baru

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |13:36 WIB
Cara Tukar Uang Koin Jadul Tak Laku dengan yang Baru
Cara menukar uang koin jadul yang sudah tidak laku lagi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Uang koin Rp1.000 bergambar kelapa sawit dan Rp500 bergambar bunga melati kini sudah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bank Indonesia (BI) resmi mencabut dan menarik peredaran uang logam ini melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14 Tahun 2023, berlaku sejak 1 Desember 2023.

Pencabutan uang logam tersebut dilakukan karena masa edar yang sudah cukup lama serta perkembangan teknologi bahan dan material uang logam. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas uang Rupiah yang beredar di masyarakat.

Meski sudah tidak berlaku, masyarakat yang memiliki uang logam ini tetap bisa menukarkannya dengan uang yang baru. Berikut panduan lengkap cara menukar koin jadul kelapa sawit dan bunga melati yang sudah dirangkum oleh Okezone, Jumat (27/12/2024).

1. Nilai Penukaran

Penggantian uang logam Rp500 TE (Tahun Emisi) 1991, Rp1.000 TE 1993, dan Rp500 TE 1997 dilakukan sesuai dengan nilai nominal yang tertera pada koin tersebut.

2. Masa Penukaran

Penukaran dapat dilakukan mulai 1 Desember 2023 hingga 1 Desember 2033, atau dalam rentang waktu 10 tahun sejak pencabutan berlaku.

3. Lokasi Penukaran

- Penukaran dapat dilakukan di Kantor Pusat atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia.

- Sebelum datang, pastikan untuk melakukan pemesanan jadwal penukaran melalui aplikasi PINTAR di pintar.bi.go.id.

4. Kondisi Uang yang Dapat Ditukar

- Uang dalam kondisi baik: Jika ukuran fisik uang logam lebih dari setengah ukuran aslinya dan ciri-ciri keasliannya masih dapat dikenali, maka uang dapat ditukar sesuai nilai nominal.

- Uang dalam kondisi rusak: Jika ukuran fisik uang logam sama dengan atau kurang dari setengah ukuran aslinya, uang tersebut tidak dapat ditukar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190753/uang_koin-fsit_large.jpg
Berikut Cara Jual Uang Koin Rp1.000 Kelapa Sawit, Pernah Dihargai Rp100 Juta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/320/3164049/uang_koin_emas-dZEc_large.jpg
5 Uang Koin Indonesia yang Ternyata Mengandung Emas Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/15/622/3147511/uang_koin-A0yv_large.jpg
5 Cara Jual dan Tukar Uang Koin Rp1.000 Gambar Kelapa Sawit, Heboh Dijual Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/320/3119595/koin-3WB9_large.jpg
Uang Koin Kelapa Sawit Rp1.000 Dihargai Rp100 Juta, Ini Cara Jual dan Tukarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105597/koin_jagat-9RZK_large.jpg
Perburuan Koin Jagat Akhirnya Dihentikan karena Merusak, Tak Ada Lagi Harta Karun Rp100 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/18/320/3105524/koin_jagat-XwoC_large.jpg
5 Fakta Koin Jagat, Ngais-Ngais Tanah hingga Naik Pohon Demi Hadiah Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement