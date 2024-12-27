Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Skema Tenaga Honorer yang Tidak Lolos PPPK 2024

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |13:46 WIB
Skema Tenaga Honorer yang Tidak Lolos PPPK 2024
Skema tenaga honorer yang tidak lolos PPPK (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Skema Tenaga Honorer yang Tidak Lolos PPPK 2024. Pemerintah telah menyiapkan skema bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 2024.

1. PPPK Paruh Waktu

Berdasarkan keputusan tersebut, tenaga non-aparatur atau honorer yang tidak lolos PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dapat diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan-RB) Nomor 347 Tahun 2004 tentang mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024.

2. Ketentuan PPPK Paruh Waktu

Diktum ke-33 menyatakan bahwa jika pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tetapi tidak berhasil mengisi lowongan yang tersedia, mereka masih memiliki kesempatan untuk dipertimbangkan sebagai PPPK Paruh Waktu.

Ketentuan mengenai "tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan" termasuk tenaga honorer yang mengikuti proses seleksi namun dinyatakan tidak berhasil. Kebutuhan untuk pelamar yang diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu, nanti akan diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menpan-RB, seperti yang dijelaskan dalam diktum ke-34.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement