HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Ungkap Tugas BUMN di Program Percepatan Hilirisasi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |18:37 WIB
Erick Thohir Ungkap Tugas BUMN di Program Percepatan Hilirisasi
Menteri BUMN Erick Thohir soal Hilirisasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan tugas utama sejumlah perusahaan pelat merah dalam program percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional. Perseroan terdiri atas MIND ID, PTPN (Persero), Perum Perhutani, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero). 


Pelaksanaan hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) dijalankan oleh Holding BUMN Pertambangan alias MIND ID, hilirisasi perkebunan oleh PTPN, hilirisasi kehutanan Perhutani, Pertamina dan PLN tugasnya menggenjot ketahanan energi nasional.

1. BUMN Dukung Program Utama Presiden Prabowo


Dia memastikan, BUMN mendukung penuh program utama yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut. 


“BUMN memastikan hadir mendukung hilirisasi melalui sejumlah perusahaan seperti MIND ID (hilirisasi minerba), PTPN (hilirisasi Perkebunan), Perhutani (hilirisasi kehutanan), Pertamina dan PLN (ketahanan energi nasional),” ujar Erick melalui akun Instagramnya, Jumat (17/1/2025).

2. Langkah Strategis


Erick sendiri hadir dalam rapat perdana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional di gedung Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat, Jumat siang tadi.


Pertemuan itu untuk merumuskan langkah strategis pemerintah meningkatkan investasi dan hilirisasi di sektor energi. Erick menyebut, hilirisasi mampu meningkatkan nilai tambah dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi.


“Menghadiri Rapat Perdana Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Kami bersinergi untuk membentuk Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional untuk mengakselerasi Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional sesuai dengan Asta Cita dari Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto,” paparnya.

 

