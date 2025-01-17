Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anindya Bakrie Resmi Jadi Ketum Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari: Kian Solid dan Produktif

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 17 Januari 2025 |23:13 WIB
Anindya Bakrie Resmi Jadi Ketum Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari: Kian Solid dan Produktif
Munas Konsolidasi Kadin (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis 16 Januari 2025. Pada acara itu dikukuhkan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum, dan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Dewan Pertimbangan masa bakti 2024-2029.

1. Kerja Produktif

Pengukuhan ini disambut positif Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Andi Muhammad Yuslim Patawari, yang juga merupakan Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo.

"Dengan Munas Persatuan Kadin ini, tentu kita berharap Kadin Indonesia beserta jajarannya, mulai dari pengurus provinsi, anggota luar biasa, semakin melakukan kerja-kerja produktif, bersinergi program pemerintah untuk peningkatan ekonomi 8% dan menekan angka kemiskinan 0%, ungkapnya usai menghadiri acara tersebut di Jakarta dikutip, Jumat (17/1/2025).

2. Semakin Solid

Andi optimistis, ke depannya Kadin Indonesia akan semakin solid sebagai mitra strategis pemerintah. "Kami optimis di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Anindya Novyan Bakrie, dan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Dewan Pertimbangan, Kadin semakin solid untuk Persatuan Indonesia," katanya.

Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia ini turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, puluhan menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih. Diantaranya Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono.

Hadir juga jajaran pengurus Kadin Indonesia, salah satunya ialah Clarissa Tanoesoedibjo yang menjabat Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Komunikasi dan Digital masa bakti 2024-2029.

 

