5 Juragan Pemilik Tanah Terbanyak di Muka Bumi, Nomor 1 Punya 1/6 dari Total Luas Daratan

JAKARTA - Lima juragan pemilik tanah terbanyak di muka Bumi ini memiliki kekayaan yang besar. Bahkan salah satu dari mereka adalah pemilik dari 1/6 daratan di Bumi.

Investasi tanah adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang populer karena potensi keuntungannya yang tinggi. Tanah, sebagai aset yang tidak dapat diperbanyak, memiliki nilai yang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, terutama di lokasi yang berkembang.

Tak heran jika tanah dijadikan tolok ukur kekayaan seseorang. Mengingat, ini adalah bentuk investasi jangka panjang paling menguntungkan. Berikut daftar pemiliknya:

5. Paddy Handbury - 13 Juta Hektare

Paddy Handbury adalah pendiri sekaligus pemilik dari perusahaan Handbury Group yang mengoperasikan stasiun Arcona, Australia.

Handbury Group merupakan salah satu perusahaan yang punya tanah terluas di dunia, yakni sekitar 13 juta hektare. Tanah tersebut sebagian besar dijadikan sebagai lokasi pertanian dan peternakan keluarga.

4. Keluarga MacLachlan - 14,2 Juta Hektare

Keluarga MacLachlan adalah pengelola Jumbuck Pastoral Company, perusahaan ternak terbesar di Australia.

Peternakan milik keluarga MacLachlan ini dikenal sebagai produsen produk ternak terbesar di Australia. Keluarga MacLachlan sendiri diketahui memiliki luas tanah 14,2 juta hektare, yang sebagian besar digunakan untuk peternakan.

3. Joe Lewis - 17,2 Juta Hektare

Joe Lewis merupakan pemegang saham tanah terbesar dari Australian Agriculture Company (AACo), perusahaan yang bergerak di bidang pertanian.

Tanah juragan tanah ini tercatat sebesar 17,2 hektare. Pria yang kini telah berusia 87 tahun itu tercatat pernah jadi pemilik klub Tottenham Hotspurs dari tahun 1991 hingga 2022.