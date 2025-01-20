IHSG Sesi I Ditutup Naik ke Level 7.175

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada jeda perdagangan sesi I, Senin (20/1/2025). IHSG siang ini menguat 0,29% ke level 7.175,27 pada sesi pertama.

Sejak bel pembukaan indeks komposit mampu bertahan di zona hijau dengan rentang 7.165,44 - 7.201,61.

Sebanyak 298 saham menguat, 299 melemah, dan 358 lainnya stagnan. Nilai transaksi sebesar Rp5,93 triliun dengan volume 11,9 miliar saham.

1. Penopang IHSG

Sejumlah indeks pendukung kompak menguat seperti LQ45, JII, IDX30, hingga MNC36 rata-rata di bawah 1%.

Sebagian besar sektor indeks tumbuh, sementara yang turun hanya industri, dan kesehatan.

2. Top Gainers

Tiga saham pemimpin top gainers LQ45 antara lain PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 3,57% ke Rp87, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) melesat 3,44% ke Rp6.775, dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) naik 2,80% ke Rp1.655.

3. Top Losers

Sementara emiten pemuncak top losers dalam universe LQ45 adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) turun 2,27% ke Rp9.675, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melandai 2,11% ke Rp1.160, dan PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) anjlok 1,99% ke Rp740.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)