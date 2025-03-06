IHSG Ditutup Menguat 1,32% ke Level 6.617, Transaksi Rp12,3 Triliun

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan Kamis (6/3/2025). IHSG tercatat menguat 1,32 persen atau 86,44 poin ke level 6.617.

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 15,85 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp12,30 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,06 juta kali. Adapun, sebanyak 410 saham harganya naik, 184 saham harganya terkoreksi dan 201 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi melesat 5,47 persen, sektor energi naik 2,68 persen, sektor kesehatan naik 2,34 persen, sektor bahan baku naik 2,23 persen, sektor siklikal naik 1,99 persen, sektor properti naik 1,87 persen, sektor industri naik 1,74 persen, sektor transportasi naik 0,92 persen, sektor keuangan naik 0,71 persen. Sedangkan sektor non siklikal turun 0,52 persen dan sektor infrastruktur turun 0,04 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS) naik 34,72 persen ke Rp194, PT Raja Roti Cemerlang Tbk (BRRC) naik 34,00 persen ke Rp67 dan PT Bank Artha Graha Internasional Tbk (INPC) naik 25,00 persen ke Rp190.

Sedangkan, tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) turun 25,00 persen ke Rp1.950, PT Langgeng Makmur Industri Tbk (LMPI) turun 15,62 persen ke Rp135 dan PT Ricky Putra Globalindo Tbk (RICY) turun 11,29 persen ke Rp55.

Tiga saham yang aktif diperdagangkan hingga penutupan sesi pertama siang ini yaitu PT Data Sinergitama Jaya Tbk (ELIT), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI).

(Dani Jumadil Akhir)