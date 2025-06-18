IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke Level 7.107

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun di perdagangan hari ini, Rabu (18/6/2025). Indeks saham ditutup melemah 0,67% atau 48,06 poin ke level 7.107.

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 20,51 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp11,45 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,20 juta kali. Adapun, sebanyak 361 saham harganya terkoreksi, 228 saham harganya naik dan 212 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi terkoreksi 1,21%, sektor energi turun 0,11%, sektor bahan baku turun 0,46%, sektor kesehatan turun 0,48%, sektor transportasi turun 0,49%, sektor infrastruktur turun 0,28%, sektor keuangan turun 0,84%, sektor siklikal turun 1,29% dan sektor non siklikal turun 0,60%. Sedangkan sektor industri naik 0,15% dan sektor properti naik 1,01%.

Saham Top Gainers

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) naik 34,25% ke Rp98, PT Haloni Jaya Tbk (HALO) naik 33,85% ke Rp87 dan PT Maja Agung Latexindo Tbk (SURI) naik 23,29% ke Rp90.

Saham Top Losers

Sedangkan, tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) turun 14,89% ke Rp160, PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) turun 14,86% ke Rp2.350 dan PT Mitra Energi Persada Tbk (KOPI) turun 9,26% ke Rp490.

Saham Paling Aktif

Tiga saham yang aktif diperdagangkan hingga penutupan sesi pertama siang ini yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO).

(Feby Novalius)