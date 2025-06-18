Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke Level 7.107

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 18 Juni 2025 |16:37 WIB
IHSG Hari Ini Berakhir Melemah ke Level 7.107
IHSG Hari Ini Menurun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun di perdagangan hari ini, Rabu (18/6/2025). Indeks saham ditutup melemah 0,67% atau 48,06 poin ke level 7.107.

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 20,51 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp11,45 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,20 juta kali. Adapun, sebanyak 361 saham harganya terkoreksi, 228 saham harganya naik dan 212 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi terkoreksi 1,21%, sektor energi turun 0,11%, sektor bahan baku turun 0,46%, sektor kesehatan turun 0,48%, sektor transportasi turun 0,49%, sektor infrastruktur turun 0,28%, sektor keuangan turun 0,84%, sektor siklikal turun 1,29% dan sektor non siklikal turun 0,60%. Sedangkan sektor industri naik 0,15% dan sektor properti naik 1,01%. 

Saham Top Gainers 

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) naik 34,25% ke Rp98, PT Haloni Jaya Tbk (HALO) naik 33,85% ke Rp87 dan PT Maja Agung Latexindo Tbk (SURI) naik 23,29% ke Rp90.

Saham Top Losers

Sedangkan, tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) turun 14,89% ke Rp160, PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) turun 14,86% ke Rp2.350 dan PT Mitra Energi Persada Tbk (KOPI) turun 9,26% ke Rp490. 

Saham Paling Aktif

Tiga saham yang aktif diperdagangkan hingga penutupan sesi pertama siang ini yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO). 

(Feby Novalius)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/278/3120024/ihsg_menguat-2pyQ_large.jpg
IHSG Ditutup Menguat 1,32% ke Level 6.617, Transaksi Rp12,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/28/278/3118160/ihsg-XWx5_large.jpg
3 Penyebab IHSG Anjlok ke Level 6.300, Bos BEI: Kita Tidak Diam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/278/3111335/ihsg-DGlg_large.jpg
IHSG Ditutup Anjlok 2,1% ke 6.875, Saham BMRI-BBCA Diborong Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/278/3111206/ihsg-mkcs_large.jpg
IHSG Sesi I Anjlok Hampir 2% ke Level 6.886, Saham-Saham Ini Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/278/3109429/ihsg-rwtX_large.jpg
IHSG Menguat ke Level 7.109 Sambut Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/278/3107733/ihsg-U1Qk_large.jpg
Daftar Saham Paling Anjlok dan Cuan Pekan Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement