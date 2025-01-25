Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Daftar Saham Paling Anjlok dan Cuan Pekan Ini

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |11:30 WIB
Daftar Saham Paling Anjlok dan Cuan Pekan Ini
Daftar Saham Paling Anjlok dan Cuan Pekan Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan performa sejumlah saham sepanjang pekan perdagangan 20-24 Januari 2025. Transaksi saham di BEI pada periode 20—24 Januari 2025 berakhir variatif. 

1. IHSG Sepekan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat kenaikan tipis sebesar 0,16 persen dibandingkan pekan sebelumnya, mengakhiri perdagangan di level 7.166,056 dari posisi awal 7.154,658.
Rata-rata nilai transaksi harian Bursa (RNTH) menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 6,90 persen, naik menjadi Rp12,45 triliun dari Rp11,64 triliun pada pekan sebelumnya. 
Selain itu, rata-rata volume transaksi harian Bursa juga mengalami kenaikan sebesar 5,23 persen, mencapai 18,43 miliar lembar saham dari 17,51 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya.

2. Deretan Saham Top Gainers

- PT Link Net Tbk (LINK) melesat 93,31% ke Rp2.310.
- PT Lion Metal Works Tbk (LION) melejit 91,86% ke Rp660.
- PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) menguat 71,37% ke Rp21.250.
- PT Remala Abadi Tbk (DATA) menanjak 58,16% ke Rp1.550.
- PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk (OBAT) melonjak 49,58% ke Rp890
- PT Golden Flower Tbk (POLU) melambung 48,82% ke Rp2.530.
- PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) tumbuh 41,06% ke Rp1.065.
- PT Ifishdeco Tbk (IFSH) naik 37,08% ke Rp1.220.
- PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) meningkat 33,67% ke Rp3.970.
- PT Green Power Group Tbk (LABA) menjulang 26,89% ke Rp302.

 

